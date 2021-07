Hannover

Der Inzidenzwert wird künftig wohl nicht mehr alleine für Corona-Maßnahmen entscheidend sein. In Bund und Land gibt es offensichtlich Überlegungen, angesichts der steigenden Impfquote bei der Lagebeurteilung auch andere Parameter wie die Zahl der Krankenhauseinweisungen stärker zu berücksichtigen.

„Wir denken darüber nach“, sagte der Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm, der HAZ. Das Land führe derzeit Gespräche mit Experten. In der neuen Corona-Verordnung, die für Mitte Juli geplant ist, wird das laut Grimm allerdings noch nicht berücksichtigt. Der Inzidenzwert werde auch künftig bei der Bewertung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielen, betonte er.

Drohen wieder Einschränkungen?

In Niedersachsen hat sich unter anderem Wirtschaftsminister Bernd Althusmann dafür stark gemacht, die Corona-Beschränkungen nicht nur am Infektionsgeschehen auszurichten. Der CDU-Politiker wollte bereits im März dieses Jahres den Inzidenzwert zu einem “gewichteten Risikowert“ weiterentwickeln, der auch Belegung und Kapazität der Krankenhäuser sowie regionale Entwicklungen stärker berücksichtigt.

Die Debatte ist jetzt neu entbrannt, weil durch die steigenden Infektionszahlen durch die Deltavariante schon bald wieder Einschränkungen drohen, wenn sich Maßnahmen wie Schul- oder Geschäftsschließungen weiterhin vor allem am Inzidenzwert orientierten. Das betrifft auch die Region Hannover, wo die Inzidenz wieder über 10 liegt. Die Inzidenz gibt die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an

Wende in der Corona-Politik?

Die „Bild“-Zeitung hatte am Montag unter Berufung auf ein „internes Dokument“ des Robert Koch-Instituts über eine „Wende in der Corona-Politik“ berichtet: Die Inzidenz solle nicht mehr über die Corona-Maßnahmen entscheiden. In dem Papier stelle das RKI die „Hospitalisierung (Krankenhauseinweisung) als zusätzlichen Leitindikator“ für die Politik vor.

Die Bundesregierung widersprach aber umgehend. Bei der Lagebeurteilung soll trotz zunehmender Impfungen auch weiterhin die sogenannte 7-Tage-Inzidenz eine wichtige Rolle spielen, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium.

Von Marco Seng