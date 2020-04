Wie gedenkt man in Corona-Zeiten der Befreiung von Bergen-Belsen , Herr Fürst?

Herr Fürst, am Sonntag findet eine Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 75 Jahren fast ohne Publikum und Gäste statt. Hätten Sie sich das jemals so vorgestellt?

Nein, mit Sicherheit nicht. Eine virtuelle Gedenkfeier, das ist schon eine Herausforderung. Wir hatten vor Corona gehofft, dass wir eine Vielzahl der Überlebenden gerade in diesem Jahr in der Gedenkstätte begrüßen können sowie viele Menschen, die in den Nachkriegsjahren in dem Flüchtlingslager geboren worden sind. Der Jüdische Weltkongress hatte auch diese Personen eingeladen, die in dem Displaced-Persons-Camp nach der Befreiung gelebt haben und jetzt in alle Welt verteilt sind. Die werden jetzt die kleine Gedenkveranstaltung, die wir am Sonntag machen werden, nur am Fernseher verfolgen können.

Sorge vor Rechtsextremisten

So eine weltweite Seuche, die mit dem Entzug aller möglichen Freiheitsrechte verbunden ist, haben wir alle noch nicht erlebt. Wie nehmen Sie und die Jüdischen Gemeinden diese Tage mit Versammlungsverbot wahr?

Die Einschränkungen halte ich für nachvollziehbar und vernünftig. Sorge machen mir aber Medienberichte über Rechtsextremisten, die die Coronakrise zum Anlass nehmen für sich und ihre Umtriebe zu werben, dass sie Waffen aus ihren Verstecken holen und sich auf einen Umsturz oder Zusammenbruch vorbereiten. Wenn ich so etwas lese oder höre, dann bedrückt mich das schon. Ich finde es geradezu unerhört, dass Menschen eine solche Virusgefahr oder Krankheit nutzen wollen für ihre extremistischen Umtriebe und umstürzlerischen Gedanken. Doch ein großer Teil der Bevölkerung sieht den Ernst der Lage und hat nachvollzogen, dass es klug ist, sich zurückzuhalten, Abstand zu wahren und selbst etwas dafür zu tun, dass unsere Krankenhäuser nicht in Notsituationen kommen. Dabei leben wir hier in Deutschland, etwa im Gegensatz zu Italien oder Israel noch in sehr komfortablen Situationen und können täglich vor die Tür gehen, während Sie in anderen Ländern an das Haus oder die eigene Wohnung gebunden sind. Ich bin noch nie so viel spazieren gegangen wie in den letzten Wochen.

Blockwartmentalität erinnert an längst vergangene Zeiten

Es gibt auch Skeptiker, die warnen, man könne sich an den Entzug von Freiheitsrechten gewöhnen...

Ich denke, die große Masse der Bevölkerung hat den Ernst der Lage erkannt und verhält sich dementsprechend. Natürlich kann man – und das habe ich auch erlebt – Menschen begegnen, die einem geradezu mit Furcht und Abscheu als potenziellem Virenträger ausweichen oder andere Menschen anzeigen, wenn sie meinen, dass die gegen die Kontaktregeln verstoßen haben. Das ist eine Blockwartmentalität, die mich leider an andere, längst vergangene Zeiten erinnert. Das sollten wir so schnell wie möglich ablegen.

Wie werden Sie die Feier am Sonntag gestalten?

Der Ministerpräsident Stephan Weil wird ein paar Worte sprechen, die Landtagspräsidentin Andretta wird anwesend sein, der Kultusminister Grant-Tonne, Vertreter der Landtagsfraktionen und der Direktor der Gedenkstättenstiftung, Jens-Christian Wagner. Ich werde dem Ministerpräsidenten eine Briefmarke überreichen, die der Staat Israel zum 75. Befreiungstag hat drucken lassen und auf der das Titelblatt der ersten Zeitung abgebildet ist, die die Menschen in dem DP-Camp Bergen-Belsen herausgebracht haben. Diese Zeitung hieß auf jiddisch „Unzer Sztyme“, unsere Stimme.

Das ist Michael Fürst Michael Fürst ist seit 1980 Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Der 1947 in Hannover geborene Fürst hat in Göttingen Jura studiert und ist Anwalt in seiner Heimatstadt. Er ist Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten, die auch für das ehemalige KZ Bergen-Belsen zuständig ist.

Von Michael B. Berger