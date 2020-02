Niedersachsen macht Informatik zum Pflichtfach

Hannover

Niedersachsen führt vom Schuljahr 2023/2024 an Informatik als Pflichtfach an Schulen ein. Zunächst in der zehnten Klasse und im Jahr darauf auch in der neunten Klasse solle das Fach mit einer Stunde pro Woche unterrichtet werden, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Dienstag an. Schülerinnen und Schüler müssten besser als bisher auf den Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien vorbereitet werden.

Informatiker sind Mangelware

Zur Qualifizierung der benötigten rund 1100 Informatiklehrer sei eine zweijährige berufsbegleitende Weiterbildung geplant. Derzeit gibt es bereits rund 500 Informatiklehrer, da das Fach an einigen Schulen schon angeboten wird.

Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, begrüßte die Entscheidung. Die Unternehmer forderten ein derartiges Fach schon lange. Denn digitales Wissen sei heute Teil der Ausbildungsreife. Müller sagte, das Kultusministerium müsse dringend das Wissenschaftsministerium einbinden, denn für die Ausbildung gebe es zu wenige Fakultäten an den Hochschulen. Lehrerverbände bezweifelten, ob das Land überhaupt genügend Fachkräfte für dieses Fach bekomme.

