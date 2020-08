Hunderte Hausärzte fehlen in Niedersachsen: Über diese Lösungen  diskutieren Ärzte und Politiker

Hannover

In Niedersachsen drohen massive Probleme bei der medizinischen Versorgung. Während Städte wie Hannover überversorgt sind, fehlen vor allem im ländlichen Bereich immer mehr Ärzte. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), die für die Versorgung zuständig ist, sieht aktuell einen Bedarf von 486 zusätzlichen Hausärzten. Die Landesregierung will das Problem mit einer Landarztquote und weiteren Medizinstudienplätzen beheben. Doch der Ausbau der Hochschulmedizin in Hannover und Göttingen kommt nur langsam voran. Und für den neuen Standort Oldenburg fehlt offenbar das Geld. Die HAZ gibt einen Überblick.

Wo fehlen Hausärzte?

Die gute Nachricht zuerst: Keine medizinische Region in Niedersachsen ist rechnerisch unterversorgt (Versorgungsgrad von weniger als 75 Prozent im Verhältnis von Ärzten zu Patienten), wie KVN-Sprecher Detlef Haffke erklärte. 15 Regionen sind sogar überversorgt (mehr als 110 Prozent), darunter auch Hannover und Isernhagen. Das heißt: In diesen Gebieten hat die KVN die Niederlassung weiterer Hausärzte verboten. Insgesamt praktizieren derzeit 5185 Hausärzte in Niedersachsen.

In vielen Regionen ist der Bedarf an Hausärzten aber durchaus groß. So könnten sich in Salzgitter sofort 17 weitere Mediziner niederlassen, in Delmenhorst liegt der Bedarf bei 17,5, in Gifhorn bei 15. In der Region Hannover mangelt es vor allem in Garbsen (8,5) und Langenhagen (8) an Hausärzten, in Burgdorf (1,5) oder Laatzen (2) ist der Bedarf nur gering.

Was plant das Land?

Die rot-schwarze Landesregierung plant entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag die Anzahl der Medizinstudienplätze in Niedersachsen deutlich zu erhöhen. Durch den Ausbau der Hochschulmedizin in Oldenburg (European Medical School – EMS), durch eine Erhöhung der Studienplätze an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und die Umwandlung der Teilstudienplätze in Vollstudienplätze in Göttingen (Universitätsmedizin Göttingen – UMG) sollen nach Angaben des Wissenschaftsministeriums bis zu 200 zusätzliche Medizinstudienplätze geschaffen werden.

An der EMS wurden demnach die Plätze für Studienanfänger von 40 auf 80 aufgestockt, an der UMG werden 60 Teilzeit- in Vollzeitplätze umgewandelt, und an der MHH sind durch Neustrukturierung weitere 50 neue Plätze entstanden.

Was sagt der Wissenschaftsminister?

„Eine Mammutaufgabe“: Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler betont, dass sich die Landesregierung der Modernisierung der Medizinerausbildung „mit ganzer Kraft“ widme. Quelle: Rainer Dröse

„Der Modernisierungsbedarf in der Medizinerausbildung in Niedersachsen ist eine Mammutaufgabe, der sich diese Landesregierung mit ganzer Kraft widmet“, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) der HAZ. „Dieser Landesregierung ist es gelungen, mehr als eine Milliarde Euro für die Bauvorhaben in Hannover und Göttingen zu mobilisieren.“ Dazu habe man mit der Dachgesellschaft und den Vorarbeiten zur Gründung der beiden Baugesellschaften die notwendigen Weichenstellungen vorgenommen, dass Planungsfehler zügig erkannt und behoben werden könnten.

Was sagt das Gesundheitsministerium ?

„Wir müssen in den nächsten Jahren angesichts gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen wie der zunehmenden Urbanisierung und dem demografischen Wandel mit einem sich verschärfenden Mangel an Ärztinnen und Ärzten rechnen“, sagte Heiger Scholz, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, der HAZ. Das gelte insbesondere für Hausärzte im ländlichen Raum. „Deshalb fördern wir die medizinische Versorgung seit Jahren mit eigenen Programmen und setzen uns für eine möglichst zügige Einführung der Landarztquote ein.“

Was ist die Landarztquote ?

Bei der Landarztquote wird ein gewisser Anteil der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben, die sich später in unterversorgten Gebieten als Allgemeinmediziner niederlassen wollen. Einige Bundesländer haben sie bereits eingeführt. In Bayern liegt die Quote bei 5,8 Prozent, in Nordrhein-Westfalen bei 7,6 Prozent, und in Hessen soll sie 10 Prozent betragen. Auch in Niedersachsen sind 10 Prozent in der Diskussion. Die Koalition hat sich grundsätzlich auf die Einführung einer Landarztquote verständigt, die voraussichtlich zum Wintersemester 2021/2022 kommen soll. Die CDU hatte sich lange dagegen gewehrt und auf mehr Studienplätze gepocht.

Was sagt die Ärzteschaft dazu?

Die Ärzteschaft steht der Landarztquote kritisch gegenüber. Die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, lehnt sie kategorisch ab. „Eine Landarztquote ist ein schwerer Eingriff in die Berufsfreiheit“, sagte Wenker der HAZ. „Sie können einem 19-jährigen Studienanfänger nicht vorschreiben, was er etwa 15 Jahre später im Beruf wo genau macht.“ Oft änderten sich in dem Zeitraum Lebenspläne und private Familiensituationen. Dann bestehe häufig die Gefahr, dass sich die Betroffenen aus der Verpflichtung „rauskaufen“.

Wenker bemängelte, dass Deutschland seit vielen Jahren zu wenig Ärzte ausbildet. „Wir brauchen jetzt sofort 1500 Medizinstudienplätze in Deutschland mehr.“ Das Zulassungsverfahren zum Medizinstudium müsse reformiert werden. Die Eignung für den Arztberuf dürfe nicht nur an der Abiturnote festgemacht werden, sondern auch an sozialer Kompetenz und Berufserfahrungen in Gesundheitsfachberufen.

Wie weit ist der Neubau der MHH?

Wie geht es weiter mit der MHH? Das Land hat immerhin rund 20 Millionen Euro für die Planung des Neubauprojekts freigegeben. Quelle: Rainer Dröse

Es gibt nach wie vor keinen Termin für den Baustart und auch nur grobe Kostenschätzungen. Der Landesrechnungshof hat moniert, dass erst rund 500 der geplanten 1600 Klinikbetten finanziert seien. Für Forschung und Lehre gebe es noch gar kein Geld. Immerhin hat der Haushaltsausschuss des Landtags im Juli der Gründung der Baugesellschaft der MHH zugestimmt und rund 20 Millionen Euro für die Planung freigegeben. Seit Juni gibt es laut Wissenschaftsministerium zudem einen Masterplan, der ein „Gesamtzielbild aus Krankenversorgung, Forschung und Lehre, Administration, technischer Infrastruktur und Interimsmaßnahmen“ formuliere. Die nächsten Schritte seien die Gründung der Bau GmbH der MHH und die Auswahl des Geschäftsführers.

Und wie sieht es in Göttingen aus?

Die UMG hat nach Angaben des Wissenschaftsministeriums bereits ihren Masterplan und die bauliche Entwicklungsplanung eingereicht. Auch bei der UMG würden aktuell die Voraussetzungen für die Gründung der Baugesellschaft geschaffen. Die Auswahl des Geschäftsführers dafür sei bereits abgeschlossen. Das Problem in Göttingen: Das Vergabeverfahren für den ersten Bauabschnitt musste wegen Fehlern im Juni abgebrochen werden. Die UMG muss den Bau jetzt erneut EU-weit ausschreiben. Kritiker rechnen dadurch mit einer Bauverzögerung von bis zu einem Jahr. Die Uni will den Neubau trotzdem wie geplant 2027 fertigstellen.

Bauprojekt Universitätsmedizin Göttingen (UMG): Das Vergabeverfahren für den ersten Bauabschnitt musste wegen Fehlern abgebrochen werden. Quelle: Christina Hinzmann

Warum gibt es Ärger um Oldenburg ?

Im Gegensatz zu Hannover und Göttingen fehlen an der erst vor wenigen Jahren gegründeten EMS Labor- und Lehrgebäude. Das Land hält Investitionen von rund 142 Millionen Euro für nötig, hat aber kein Geld in den Haushalt eingestellt. Das sorgte in den vergangenen Wochen innerhalb der Koalition, in der Opposition und auch bei der Ärzteschaft für Ärger. Denn die länderübergreifende Medizinerausbildung in Oldenburg und Groningen ( Niederlande) ist nach anfänglicher Skepsis inzwischen weithin anerkannt. Nur noch wenige Stimmen fordern, das Geld statt in einen dritten Standort lieber in die Uni-Medizin in Hannover und Göttingen zu stecken.

„Als Voraussetzung für die weitere Steigerung der Zahl der Studienanfängerplätze braucht die European Medical School in Oldenburg dringend Forschungs- und Laborräume“, sagte Thümler. Die EMS sei ein „Leuchtturm der Medizinerausbildung“ und unverzichtbar insbesondere für die ärztliche Versorgung im Nordwesten.

Was sagt die KVN?

Die Kassenärztliche Vereinigung sprach von einer „fatalen Fehlentscheidung“, die Investitionen für die EMS zu streichen. „Wir sind enttäuscht darüber, dass sich das Land nicht zu einer klaren und langfristigen Finanzierung der European Medical School in Oldenburg durchringen konnte. Hier spart das Land eindeutig an der falschen Stelle“, erklärte KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch. „Die KVN setzt sich für die flächendeckende Sicherstellung der ärztlichen Versorgung ein. Gleiches erwarten wir vom Land.“ Alle Beteiligten müssten jetzt ihrer Verantwortung für die ärztliche Nachwuchsförderung gerecht werden.

