Hohe Baukosten: Niedersachsen verfehlt Ziele beim Wohnungsbau

Hannover

Trotz wieder angekurbelten Wohnungsbaus mangelt es in Niedersachsen an bezahlbarem Wohnraum. Vor allem die spürbar gestiegenen Kosten für Baumaterial, der Mangel an geeigneten Handwerkern und Bauflächen machten frühere Ziele zunichte, jährlich 3000 neue Wohnungen in Niedersachsen zu errichten. „Dieses Ziel werden wir wohl nicht erreichen. In diesem Jahr werden 1500 neue Wohnungen errichtet, wie schon im Vorjahr“, berichtete Susanne Schmitt vom Verband der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen, der 178 Unternehmen in den beiden Bundesländern vertritt. „Die größte Sorge derzeit sind die steigenden Baukosten, die sich nur in eine Richtung entwickeln – nach oben.“

Auch Dämmmaterial wird knapp

Nicht nur Bauholz sei nach einer Umfrage unter den Verbandsmitgliedern um mehr als 200 Prozent teurer geworden, auch für Dämmmaterial müsse man mehr zahlen (rund 150 Prozent) und für Baustahl (bis zu 40 Prozent). Auch bei Fenstern, Türen, Dachziegeln, Sand und Kies könne es zu Engpässen kommen. „Die Materialpreise schwanken manchmal im Tagesrythmus“. Auch im Handwerk gebe es oft Kurzarbeit, weil die Materialien fehlten. Rund 800 neue Wohneinheiten seien im Verzug, weil Materialien fehlten, berichtete die Verbandsdirektorin. Dennoch investiere man kräftig in den Wohnungsbau, allein im laufenden Geschäftsjahr 1,35 Milliarden Euro, wobei 774 Millionen in den Neubau flössen und der Rest in umfangreiche Sanierungen des Bestandes. Schmitt sprach sich für einen länderübergreifenden Baukostengipfel, in dem die Bau- und Wohnungswirtschaft mit den Landesregierungen einen Ausweg aus dem Dilemma suchen könnten.

Der Mangel an Handwerkern und die explodierenden Baustoffpreise verhindern das Erreichen der ehrgeizigen Ziele beim Wohnungsbau in Niedersachsen Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) ließ erklären, dass man sich ständig in Gesprächen über die Lage auf dem Bau- und Wohnungsmarkt befinde. „Es wird zwar mit steigender Tendenz gebaut, aber noch nicht genug im Bereich des bezahlbaren Wohnraums“, sagte Lies’ Sprecher Christian Budde. Man wisse, dass man dem ursprünglichen Ziel, jährlich 3000 neue Wohnungen zu errichten, weit hinterherhinke. Deshalb brauche das Land eine Landeswohnungsbaugesellschaft. Immerhin würden jetzt mehr Flächen für den Geschosswohnungsbau ausgewiesen.

Mieten sind im Nordosten stabil geblieben

Trotz der Preisexplosion bei Neubauten sind die Mieten im Nordwesten sind im vorigen Jahr fast stabil geblieben. So hat nach Schmitts Angaben zum Jahreswechsel die aus Mitgliederbefragungen ermittelte Nettokaltmiete in ganz Niedersachsen demnach im Mittel 5,71 Euro je Quadratmeter betragen; nach 5,70 Euro Ende 2019. In Ballungsräumen sind die Mieten wesentlich höher. Aber nicht nur hier sei es sehr schwer, eine neue Wohnung zu bekommen. „Es gibt praktisch keine Leerstände und lange Wartelisten bei unseren Genossenschaften und kommunalen Gesellschaften“, sagte die Verbandsdirektorin.

Die Bundesregierung will, dass der Gebäudesektor bis 2045 CO2-neutral ist. Schmitt erklärte dazu: „Wir sind für abgestimmte Zielvorgaben für Quartiere und nicht nur für einzelne Objekte.“ Auch sollten die Energieversorger wie etwa Stadtwerke zu Bereitstellung klimaneutraler Energie verpflichtet werden.

Von Michael B. Berger