Hannover

Kultusminister in Niedersachsen müssen eine Elefantenhaut haben. Egal was sie machen, sie lösen Proteste aus. Von unzufriedenen Eltern, dem eigenen, höchst sensiblen Lehrerpersonal, dem allgemeinen Publikum und in dieser schon ein wenig in Endzeitstimmung agierenden Koalition mitunter auch vom Koalitionspartner. Immerhin haben die CDU-Kultuspolitiker um Mareike Wulf diese Woche nicht protestiert, als Minister Grant Hendrik Tonne sein Corona-Schutzprogramm vorstellte. 45 Millionen Euro. Immerhin etwas. Es mildert etwas die Corona-Nöte. Der große Wurf ist es nicht.

Aber was heißt der große Wurf in dieser Corona-Misere? Oder was heißt „schlüssiges Gesamtkonzept“, das die Grünen stets fordern? Sicher, man kann schnell über die versäumte Digitalisierung der Schulen klagen, geschenkt. Hieße dieses Konzept, jetzt wegen der Corona-Gefahr alle Schulen in den sogenannten Wechselbetrieb zu schicken, in dem nur noch die Hälfte der Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden? Viele Lehrer wünschen das, man kann ihre Sorge vor Ansteckung verstehen. Wäre das der große Wurf?

Lesen Sie auch: Corona an den Schulen – so könnte es weitergehen

Ein Lob für den Minister

Nein, eine voreilige Schulschließung wäre ein Bärendienst an einer Gesellschaft, die sonst gern von sich behauptet, eine soziale und eine lernende Gemeinschaft zu sein. Es ist gut, dass sich nicht nur die Kultusminister gegen dieses Ansinnen sträuben. Denn Opfer einer solchen Schulschließung, die über viele (!) Monate dauern würde, wären die Schüler und ihre Eltern. Und wir alle, die wir Jugendlichen ganz klar Entwicklungschancen nehmen würden.

Also loben wir ausnahmsweise an dieser Stelle den Kultusminister, dass er den Schulen und ihren Lehrern wenigsten etwas Hilfe zukommen lassen will, möglichst unbürokratisch und schnell. Und mit der einen oder anderen ungewöhnlichen Idee. Man darf gespannt sein, ob und wie viel das alles hilft.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger