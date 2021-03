Hannover

Es mag eine kalkulierte Provokation gewesen sein, als Möbelgeschäfte in der Region Hannover am Montag ihre Türen öffneten und zum Einkaufen einluden. Vielleicht ahnten die frustrierten Händler, dass niemand so genau wissen würde, ob solches Tun nun zu unterbinden sei oder nicht. Aber ob es nun Kalkül war oder Zufall, eingetreten ist dies: Vor den Türen der Geschäfte trafen ratlose Polizeibeamte auf genervte Kunden und verzweifelte Händler und wussten eine Weile weder vor noch zurück. Und warfen auf diese Weise ein Schlaglicht darauf, dass die neue Corona-Verordnung des Landes in Teilen ein großes Durcheinander ist.

Oder wie soll man es sonst nennen, wenn da verfügt wird, dass Kunden zwar Fliesen aussuchen dürfen aber einen Sessel nicht. Oder sich einen Anzug anpassen lassen dürfen, aber einen Pullover nicht anprobieren? Infektionen verhindert das ganz offensichtlich nicht, und die Bilanzen im pandemiegebeugten Handel verbessert es auch nicht. Und doch steht es so da. Man muss sagen: Wahrscheinlich steht es da, denn selbst Profis blicken kaum noch durch das Regelwerk, das die Niedersachsen eigentlich durch die Pandemie tragen soll.

Ein „Verweisungsirrsinn“

Und dabei geht es nicht nur um den Handel. Wer etwa alltägliche Fragen klären will, wie die, ob Schule oder Kita nächste Woche geöffnet sind oder wie viele seiner Freunde man treffen darf, muss mittlerweile die Inzidenzwerte mehrerer Tage im Auge behalten und Fristen berechnen. Mal sind es drei, mal sind es sieben Tage. Dazu muss man wissen, welcher der richtige Inzidenzwert ist – denn drei Behörden machen unterschiedliche Angaben, aber nur der eine ist maßgeblich.

Schließlich soll man sich durch schwer verständliche Paragrafen mit vielen Absätzen und Ziffern quälen und dabei Querverweise sowie Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen im Auge behalten. Als wäre das nicht genug, braucht man zwei Versionen der Verordnung – die Ausnahmen von den Ausnahmen finden sich nämlich in der alten Fassung, die eigentlich außer Kraft ist. Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag spricht von einem „Verweisungsirrsinn“, der es den Menschen nahezu unmöglich mache, noch zu verstehen, was für sie gilt. Stefan Birkner war Richter und Staatsanwalt, und auch er versteht es offenbar nicht mehr.

Rechtstexte sind selten leicht zu lesen. Aber man muss kein Jurist sein, um zu sehen, dass diese Corona-Verordnung eher Murks als große Staatskunst ist. Man wird das Gefühl nicht los, dass die Regierung Weil in der Pandemie ausgerechnet in dem Moment die Orientierung zu verlieren scheint, in dem es besonders auf sie ankommt. Nach einem Jahr der Zumutungen droht etwas zu kippen. Die Menschen sind den Lockdown leid. Gerade da wären nachvollziehbare Regeln besonders wichtig.

Von Karl Doeleke