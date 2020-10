Hannover

Die Politik betont seit Tagen, wie ernst oder sogar dramatisch die Corona-Lage in Deutschland wieder ist. Gemessen an der schnell steigenden Zahl der Neuinfektionen kann man diese Einschätzung durchaus teilen. Das Problem ist nur, dass die Politik hierzulande nicht so handelt, wie man das bei einer dramatischen Lage erwarten würde.

Verordnung lässt auf sich warten

Vor einer Woche haben sich Bund und Länder auf eine Verschärfung von Corona-Maßnahmen geeinigt. In Niedersachsen etwa ist seitdem wenig passiert. Die von den Kommunen geforderte einheitliche Umsetzung der Berliner Beschlüsse zu Sperrstunden, Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen soll kommen. Doch die angekündigte Änderung der Corona-Verordnung lässt weiter auf sich warten.

Anzeige

Was zur Folge hat, dass viele Kreise und Städte zögern – mit möglicherweise fatalen Folgen. In Delmenhorst musste die Sieben-Tages-Inzidenz auf über 200 steigen, bis die Stadt reagiert hat. Von einem Lockdown wie im vergleichbar betroffenen Kreis Berchtesgadener Land in Bayern ist aber selbst jetzt noch keine Rede.

Zehn Tage für Bewertung

Im Bund-Länder-Beschluss ist eine Zehn-Tages-Frist vorgesehen, um die Wirkung der Maßnahmen zu überprüfen. In Niedersachsen wäre das – Stand jetzt – wohl erst in zwei bis drei Wochen der Fall. Bis dahin könnten die Infektionszahlen durch die Decke gegangen sein.

Man muss nicht jeden Tag eine Sau durchs Dorf treiben. Man darf auch keine Panik verbreiten. Aber die Bürger dürfen schon erwarten, dass Beschlüsse in einer Notlage schnell umgesetzt werden. Die bedächtige und reaktive Regierungspolitik, wie sie Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) und sein Kabinett gern pflegen, passt nicht zu einem exponentiellen Corona-Wachstum. Immerhin haben die Schulen jetzt Klarheit, wie es weitergeht – vorerst.

Von Marco Seng