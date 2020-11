Herr Professor Friedrich, das Land spart wegen der Corona-Ausgaben an den Hochschulzuschüssen. Ein Prozent, das ist doch nicht viel. Warum Ihr Aufschrei?

Nur ein Prozent sei nicht viel – das kann man nur sagen, wenn man den Hintergrund und den Kontext ausblendet. Ein Prozent weniger heißt, dass wir an unserer freien Spitze streichen müssen, dass man uns jeglichen Spielraum nimmt. Zudem haben wir seit Jahren einen Sanierungsstau von 4,3 Milliarden Euro bei den Hochschulgebäuden. Wir haben große Projekte wie die Digitalisierung und sind durch die Pandemie gezwungen worden, viele Speicherkapazitäten zu erweitern, Anschaffungen für Online-Lehre zu leisten –und und und.

Wie machen es denn andere Bundesländer?

Besser. Hessen hat seinen Hochschulen noch vor dem Sommer eine Garantie der Haushalte gegeben. Nordrhein-Westfalen und Bayern haben groß draufgelegt, Bayern mit einer Hightech-Offensive und Milliardenaufwand. Nordrhein-Westfalen legt auch zu, aber Niedersachsen koppelt sich ab. Das ist unser Punkt. Während die Schulen ausgeklammert werden, wird den Hochschulen ein Kurs vorgegeben, der sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung findet und unvermeidlich zu Kürzungen führen wird. Allein die globale Minderausgabe wird im Lehramt zur Streichung von 489 Studierendenplätzen führen, an der Spitze die Universität Osnabrück mit 175 Plätzen, an meiner Universität Hildesheim werden es 47 Studienplätze. Die Uni Hannover überlegt, die Meteorologie zu schließen. In allen Hochschulen wird jetzt der Rotstift angesetzt.

Aber muss die Politik nicht irgendwo sparen, wenn ihr wegen Corona das Geld knapp wird?

Es ist richtig, wenn die Politik derzeit mit Geld die Wirtschaft stützt. Denn die Wirtschaft generiert Steuereinnahmen. Die Landespolitik muss über den Tellerrand hinausschauen. Wo ist die Vision für Niedersachsen 2030, 2040? Doch wenn die Aussage richtig ist, dass unser Reichtum sich in den Köpfen befindet, in der Wissenschaft, dann müssen doch auch die Prioritäten so gesetzt werden. Dann kann man doch nicht bei der Forschung, bei der Wissenschaft, bei der Lehrerausbildung sparen. Ich halte es derzeit für falsches Denken, wenn man zuerst ans Kürzen denkt.

Inwiefern?

Schauen Sie doch nur auf die EU. Die gibt jetzt allein 750 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen aus. Es werden Schulden aufgenommen. Wenn man die großen historischen Herausforderungen betrachtet, die unser Land gemeistert hat, dann hat man stets tief in die Tasche gegriffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den Lastenausgleich und Wiederaufbauprogramme im Rahmen des Marshall-Planes. Und wenn Sie die Wiedervereinigung betrachten, dann gab es den Solidaritätszuschlag. Und in der derzeitigen Situation ist es falsches politischen Denken, wenn man meint, man komme mit Gürtel enger schnallen über die Runden – kommen wir nicht. Weder in den Kommunen und in der Wirtschaft, noch an den Schulen und den Hochschulen. Wir brauchen ein strategisches Programm Niedersachsen 2030/40. Bayern macht das, Niedersachsen nicht.

Zur Person Professor Dr. Dr. h.c. Wolfgang-Uwe Friedrich ist bis Ende dieses Jahres der Vorsitzende der Landeshochschulkonferenz. Dieses Amt bekleidet der Politologe, der seit 2002 Präsident der Universität Hildesheim ist, seit 2015. Der 1952 in Bodenwerder geborene Politikwissenschaftler, der auch Gastdozent an der Harvard University war, geht dieses Jahr in den Ruhestand. Nachfolger in der Landeshochschulkonferenz wird Professor Dr. Joachim Schachtner, Präsident der Technischen Universität Clausthal.

