Eine in diesen fragilen Zeiten zweifellos unterschätzte Gefahr ist das Risiko, von herabfallendem Weltraumschrott erschlagen zu werden. Fürchteten die Gallier noch, dass bald der Himmel herunterkommen werde, so plagt uns die leise Furcht, von einem herabfallenden Parabolspiegel platt gemacht zu werden. Dabei ist es letztlich egal, ob der von einem russischen oder amerikanischen Weltraumlabor oder einer nordkoreanischen Trägerrakete kommt. Deshalb sind wir über die Nachricht ausgesprochen dankbar, dass ein kleines Braunschweiger Start-up-Unternehmen jetzt die Entstehung von noch mehr Schrott im All verhindern werde. „Wir räumen nicht auf, wir gucken, dass keine Kollisionen entstehen“, hat die Geschäftsführerin von Okapi Orbits der Deutschen Presse-Agentur berichtet. So gebe ihre Firma mit einer Software Satellitenbetreibern Navigationsempfehlungen oder rechne Manöver aus, damit es zu keinen Zusammenstößen komme. So eine Art Einparkhilfe für Wettersatelliten.

Kein Risiko – kosmisch betrachtet

Das ist doch endlich mal eine positive Meldung wie auch die, dass die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, dass der neue Bundeskanzler Olaf Scholz von herabfallendem Weltraumschrott erschlagen wird. Denn Scholz ist nicht nur wegen guter Führung von diesem Risiko befreit („Wer Führung bestellt, bekommt sie auch“), sondern auch, weil er grundsätzlich allen kritischen Situationen ausweicht. Deshalb klettert er wie ein Start-Up in den Meinungsumfragen und zählt, kosmisch betrachtet, nicht zu den besonders gefährdeten Personen.

Angesichts der neuen, alten Sachlichkeit im Kanzleramt stellt sich die Frage, ob es nicht einer Parlamentspoetin oder eines Parlamentspoeten bedürfe, „einen neuen diskursiven Raum zwischen Parlament und lebendiger Sprache zu öffnen“, wie Parlamentsvizepräsidentin Karin Göring-Eckardt wunderbar harfte. In der Tat fehlen vielen Parlamentsdebatten Charme und Anmut, diskursive Weltträume wie die allgewaltige Poesie und ein leiser Hauch von Vergänglichkeit wie man sie selbst im niedersächsischen Landtag kaum erleben kann. Sogar dann nicht, wenn der Innenminister spricht, der noch zu den besseren Rhetorikern in Hannover zählt.

Wo bleiben die Parlamentspoeten?

Aber in Berlin hat Göring-Eckardts Vorschlag wenig Chancen. Kollege Kubicki kann ihm wenig abgewinnen, zumal Künstler eigentlich „Stachel im Fleisch der Herrschenden“ sein sollten, und nicht deren Angestellte, meint der Mann aus Kiel, der eigentlich aus Braunschweig stammt (wie man immer wieder an seinen impulsiven Eruptionen spürt). Aber ist nicht Kubicki – Deutschlands Antwort auf Clint Eastwood – selbst eine Art Künstler und Sprachschöpfer? Wie anders ist zu erklären, dass er einst den Kollegen Lauterbach als „Spacken oder Dumpfbacke“ titulierte oder den weltforschen Mediziner Frank Montgomery als „Saddam Hussein der Ärzteschaft“? Aber unter die Kunstfreiheit fallen seine Eruptionen nicht, weshalb er sich auch regelmäßig dafür entschuldigt. Natürlich nach allen Regeln der Kunst.

Von Michael B. Berger