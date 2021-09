Kinder, Kinder, Kinder... Man kann Politikern nur abraten, sich in kleine Zelte zu begeben und von Kinderreportern Fragen stellen zu lassen – außer man transportiert sein gesamtes Gefühlsleben in die Ohren, die je nach innerem Erregungszustand blass bleiben oder rot anlaufen, wie es etwa dem hochkonzentrierten Olaf Scholz vergönnt ist, wenn er gefragt wird, ob Putin ein Mörder ist. Armin Laschet hingegen sieht man jede Regung an, und das Gefühl des Genervtseins lässt den jovialen Urururahn Karls des Großen besonders unglücklich aussehen. Und im Kreuzverhör der Elfjährigen Romeo und Pauline in „Late Night Berlin“ sah Laschet auf Pro Sieben noch unglücklicher aus. Nach sechs Minuten schien er geradezu aus dem Zelt springen zu wollen.

Die Kinder, womöglich trainiert in einem grünen Basiscamp, wollten von dem Kandidaten wissen, wieso seine Regierung die Baumhäuser im Hambacher Forst räumen ließ. Da führte der gepeinigte Rheinländer die wichtigste Keule deutscher Bürokraten ins Feld, beziehungsweise den Forst – den Brandschutz. „Wenn Du in einen Wald einen Ofen stellst, dann ist das doch gefährlich“, versuchte der Christdemokrat zu argumentieren, derweil das Interview immer brandgefährlicher für ihn wurde. „So, habt Ihr noch Fragen?“ Hatten Sie. Etwa ob Maaßen ein Nazi sei? Keine Antwort. Ob der ein Rechter sei? Schweigen im Walde, der immerhin von brandgefährlichen Öfen nebst Besetzern befreit worden ist. „Warum rauchst Du einen Zigarillo?“ Das sei doch ungesund. Ach, es sei so vieles ungesund, seufzte der Kanzlerkandidat. In der Tat. Auch Kinderinterviews.

Fragen Sie Weil – lieber nicht...

Die sollte vielleicht auch Niedersachsens Landtag einführen, denn dieses Format ist allemal unterhaltsamer als die „Fragen an den Ministerpräsidenten“, nach denen die Opposition verlangte, um hin und wieder den Ministerpräsidenten zu grillen. Das fällt bei einem Kopfmenschen wie Stephan Weil, der nicht nur in Stresssituationen Witz und Ironie produzieren kann, nicht leicht. Und wenn man nur vier Fragen pro Fragesteller hat noch schwerer. Weil ließ sich jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen, als die FDP ihn mit unangenehmen Fragen zur von Niedersachsen angeordneten Hausdurchsuchung im Finanzministerium von Olaf Scholz in die Zange nehmen wollte. Kein Kommentar. „Ich bin sprachlos“, hatte hingegen Innenminister Boris Pistorius zu einem Bericht über die Razzia getwittert, während Weil im Landtag betonte, er nehme zu aktuellen Verfahren keine Stellung. Wie er dann das Statement seines Innenministers bewerte? Er bewerte das gar nicht, sagte Weil. „Im übrigen wäre es das erste Mal, dass mein Innenminister sprachlos ist.“ Großes Gelächter im Parlament.

Ein Fall für Kinderreporter wären vielleicht auch die Toilettenbezeichnungen in der Landtagsgaststätte, die jetzt einen neuen Pächter und eine bessere Küche hat. Doch statt H und D an die Tür zu heften, heißt es altherrenhaft „Geschäftsstelle“ und „Aufhübschzone“. Da hat wohl einer tief ins Klo gegriffen...

Von Michael B. Berger