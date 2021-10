HAZ-Glosse: Aus meinem Papierkorb: Von süßen Grausamkeiten

Großen Dank möchten wir an dieser Stelle an die Polizeiinspektion Lüneburg richten, die diese Woche unter der Überschrift „Süßes oder Saures“ auflistete, dass nicht alles, was an Halloween Spaß machen könnte, auch erlaubt sei. Also „Bewerfen von Hauswänden mit Eiern, Herausreißen von Pflanzen, Beschmieren von Autos“ gehöre in die Kategorie Sachbeschädigung, das „Herausheben von Gullydeckeln“ stelle einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Das darf in Deutschland, sei angefügt, übrigens nur das FBI, wenn ein amerikanischer Präsident zu Gast ist und unter jedem Gully nachgeschaut werden muss, ob sich in Präsidentennähe ein Präsidentenverächter im deutschen Abwassersystem befindet. Zur Herausgabe von Süßigkeiten sei auch niemand verpflichtet, merkt die Lüneburger Polizei dankenswerter Weise an. Auch wenn an der Haustür der Kampfruf „Süßes oder Saures“ erschallt.

Achtung, ein US-Präsident naht...

Wir können mit dem ganzen Halloween-Spuk ohnehin nichts anfangen und würden nur unter dem Gullydeckel verschwinden, wenn das FBI oder ein US-Präsident im Anflug sein sollte. Doch da wir in einer vergleichsweise ruhigen Gegend leben, heben sich die Gullydeckel ohnehin nur, wenn mal wieder ein Starkregen durchs Leinetal flutet. Grausam finden wir bereits vor dem Allerheiligen-Tag, der an Halloween wie ein Geist durch die Kultur fegt, nur die unzähligen Kürbisgestecke in den Auslagen der Supermärkte. Kürbis ist an sich eine gute Sache. Aber nur mit viel Ingwer in einer guten Suppe.

Eigentlich wäre es an der Zeit, an dieser Stelle eine gehörige Prise Antiamerikanismus in die Suppe zu tun, wenn wir nicht den Amerikanern für vieles dankbar wären. Deshalb belassen wir es bei dem Hinweis, dass es schon nachdenklich stimmt, wenn für einen Western in New Mexiko mit scharfen Waffen geschossen wird. Wie sagte noch mein seliger Vater bei blutigen Western, mit denen unsereiner groß geworden und dabei doch klein geblieben ist: „Macht nix, ist alles Ketchup, das später wieder abgewischt wird.“

Weihnachten wird’s knapp

Während wir uns um Halloween keine Gedanken mehr machen brauchen, kommt die bange Frage, ob wir uns das Weihnachtsfest noch in gewohnter Pracht leisten können, also mit Kerzen und Konsumterror allerorten, Weihnachtsmärkten mit unheimlichem Geschunkele, angebrannten Thüringer Würsten und Glühwein ohne Ende? Immerhin werden Holz und Holzköpfe knapp, auch Fahrradteile wie Bremsen, Speichen. Auch Weihnachtskugeln und andere Dekoartikel, die in Asien produziert und per Schiff nach Europa geschwommen werden. Knapp werden sollen auch Adventskalender, und das könnte, raunen Wirtschaftsverbände, bei „einem so saisonalen Artikel problematisch“ werden. Also vielleicht Weihnachten pur. Ein Stall oder eine Hütte müssten sich doch finden lassen. Mit Ochs und Esel sieht es schon anders aus...

Die gute Nachricht ganz zum Schluss: Es gibt noch genug Halbleiter für die in Berlin geplante Ampel. Und: Es gebe einen „Vaterboom bei Kinderkrankentagen“, meldet die Kaufmännische Krankenkasse Halle. Doch, doch. Immer mehr berufstätige Väter meldeten sich krank, wenn ihr Kleines schwächelt und zum Arzt muss. In den ersten sechs Monaten hätten sich unter denen, die diese Krankentage beanspruchten, zu 25 Prozent Väter befunden. Na, also. Geht doch.

Von Michael B. Berger