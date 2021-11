Wir können ihn ja gut verstehen. Den 69-jährigen Herrn Dahmen aus Celle. Seit Jahrzehnten verunsichert er die Herzogstadt als Weihnachtsmann-Darsteller. Doch in diesen Tagen soll der Willi, wie ihn manche nennen, nicht auf dem Celler Weihnachtsmarkt auftreten dürfen. Weil doch Corona ist. Und weil Menschen- und Kinderansammlungen um den beliebten Weihnachtsmann nicht sein sollen. Gepriesen seien die Abstands- und Hygienemaßnahmen! Aber Weihnachtsmänner seien nun einmal leider „Kindermagneten“, sagte ein Celler Tourismusmanager der Deutschen Presse-Agentur. Also irre anziehend nicht nur für kleine Eisenteilchen. Und da wolle man doch keine Helfer anstellen müssen, die die Kinder daran hinderten, auf den Magneten zuzustürmen und ihn einfach zu berühren. Auch auf die beliebte Geschenketauschbörse (was wäre Weihnachten ohne Umtauschorgien?), auf Posaunenchöre oder die Märchenerzählerin werde man verzichten müssen. Oh je. Wir stellen die Grundsatzfrage: Sollte man nicht auf den ganzen Weihnachtsmarkt verzichten?

Was wäre Köln ohne Jeimpfte und Jenesene?

Aber was wäre Deutschland ohne Weihnachtsmänner? Das allumspannende christliche Fest der Liebe ohne den Weihnachtsmarkt? Der Campus ohne Schampus? Die CDU ohne zu viele Bewerber aus NRW? Ein Karpfenteich ohne Hechte? Das Gute ohne das Schlechte? Der Kölner 3-G-Karneval ohne Jecken, ohne Jeimpfte und Jenesene? Fragen über Fragen in dieser fraglos immer noch viel zu virenhaltigen Welt. Und warum trägt Melanie Brinkmann bei Markus Lanz Stiefel, die mit Kuhhäuten überzogen zu sein scheinen? Die Welt scheint, keine Frage, aus den Fugen geraten...

Dass mit der Welt, die aus den Fugen geraten sein soll, stammt übrigens von einem der letzten großen Welterklärer, der leider auch nicht mehr unter uns weilt, von Peter Scholl-Latour. Auch wenn der Herr Bundespräsident dieses Bild immer mal wieder verwendet, bleibt es doch ein merkwürdiges. Global betrachtet. Eine Welt in Fugen, das klingt etwas altertümlich. Wie Hackbraten auf Kufen, sofern dieser von einem Pizzabringdienst im Winter gebracht wird. Aber jetzt trägt es uns aus der Kurve. Vielleicht sollte man Hackepeter-Brötchen an Impfunwillige verteilen... In Neustadt versuchen sie es jetzt noch einmal mit Thüringer Rostbratwürstchen. Oder Impfverweigerern einfach die ewige Verdammnis oder alternativ das Fegefeuer androhen? Wäre angebracht, doch politisch nicht korrekt, meint der Ethikrat.

Abendmahl einmal anders

Die Kirchen scheinen jedenfalls eine Lösung gefunden zu haben, mehr Klienten in ihre Stuben zu bekommen – mit der sogenannten Versperkirche. Mit einem fröhlichen, gemeinsamen Essen bekomme man mehr Leute in die Kirche als mit einem klassischen Abendmahlsgottesdienst, berichtet der evangelische Pressedienst. „Manchmal darf eine Kirche auch wie eine Kneipe sein“, wirbt ein Theologe aus Bayern. Superidee. Aber, heißt es gleich einschränkend, mit Rücksicht auf alkoholkranke Gäste nur ohne Wein und Bier. Also nur der halbe Spaß und nix mit „pecca fortiter“ (sündige fleißig, für die Nichtlateiner), wie der alte Luther meinte.

Der Bundesgerichtshof hat übrigens entschieden, dass eine nachträgliche Wärmedämmung auch ins Grundstück des Nachbarn ragen darf. Von wegen: Not in my backyard. Für das Klima ist uns doch nichts zu schad...

Von Michael B. Berger