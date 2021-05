Ach, da werden doch die anarchischsten Träume wach. Einmal Muttis Meissner-Porzellan sutsche piano fallenlassen. Einfach so. Mit Schmackes den Kulturbolschewiken geben. Polterabend schon am Vormittag. Eine Ausstellung im Weserbergland macht das möglich, wie der Evangelische Pressedienst berichtet. So hart und doch sooooo zerbrechlich sei das Porzellan, harft die Reportage. In der neuen Sonderausstellung „Sense and Sensibility“ im Museum Schloss Fürstenberg dürfe der Besucher jetzt Bruchgut der benachbarten Porzellanmanufaktur in eine Tonne werfen. Und ein Sensor registriere das Bersten. Knirschkrax. Ups. Hoch die Tasse und gegen die Wand. Ohne Sinn und Verstand. Alles kaputt.

Kultur entsteht durch Triebverzicht

Nein, liebe Papierkorbfreunde. So weit wollen wir denn doch nicht gehen. Selbst in unseren kühnsten Träumen nicht. Denn Kultur entsteht schließlich durch Triebverzicht. Also schön die Tasse auf dem Tischtuch halten, das heute auch nicht zerschnitten wird. Wir sind doch nicht bei den Christdemokraten, die sich im Söder-gegen-Laschet-Spiel so zerstritten haben, dass sie in den Umfragen in Talfahrtrichtung gen SPD streben, die trotz ihres Chefcharmeurs Olaf Scholz nicht aus dem 15-Prozent-Loch heraus kommt. Vielleicht sollte der sich einmal eine Achtzehn-Prozent-Zielmarke an die Schuhsohle heften wie einst der verstorbene FDP-Chef Guido Westerwelle. Dann hat er wenigstens die Chance, im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein zu landen. Wo übrigens auch die Pumps von Julia Klöckner verwahrt werden sollen ...

Wo wohl einst die roten Trikotagen der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock landen werden? Wir wissen es nicht. Vielleicht sogar im Kanzleramt. Man wird sehen. Fast untergegangen sind diese Woche im allumfassenden Was-bringt-uns-die-neueste-Coronaordnung-Wahn die Meldungen zur Feier des Welttages der Handhygiene, der seit Jahren stets am 5. Mai begangen wird. Und zwar deshalb, weil man sich den 5. 5. so gut merken kann. Na, wie lautet die Eselsbrücke, liebe Porzellanfreunde? Richtig. Fünf Finger hat die Hand. Zwei Hände hat der Mensch. Und am 5. 5. heißt es: Beide Hände waschen. Möglichst täglich. Oder noch täglicher.

Guter Rat im Land der Impflinge

So, ich denke, damit haben wir den Bildungs- und Gesundheitsanspruch dieser Kolumne tatkräftig unterstrichen, liegt es doch an uns allen, dem tückischen Virus die Stirn zu bieten – Impflinge, die wir schon oder noch nicht sind. Ich empfehle im Land der immer neuen Impfstoffempfehlungen und -diskussionen übrigens eine gute Flasche Barolo zu Astrazeneca (nach einem wissenschaftlich nicht begleiteten Selbstversuch). Dann weiß man, woher der Kopfschmerz kommt. Morgen ist übrigens Muttertag, andere feiern den Tag der verlorenen Socke im Land der immer stärker begrenzten Möglichkeiten.

Wie auch immer: Bleiben Sie negativ!

Von Michael B. Berger