Sie ist seit gut 100 Tagen im Amt und gilt schon als munter-angriffslustige Oppositionsführerin. Die große Koalition in Hannover produziere „nichts Halbes und nichts Ganzes“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg. Sie will ihre Partei in Niedersachsen wieder in die Regierung führen – aber nicht um jeden Preis