Hannover

Wenige Tage vor der Veröffentlichung erster Skizzen für ein mögliches Endlager für hochgiftigen Atommüll fordern die Grünen ein besseres Konzept für die Zwischenlagerung der Stoffe. Die stellvertretende Vorsitzende der Landtagsfraktion, Miriam Staudte, wies darauf hin, dass etwa 2045 die letzten Genehmigungen für die Zwischenlager auslaufen. Da es aber fraglich sei, ob bis dahin schon ein neues Atomendlager erkundet und gebaut werden könne, solle man sich schon jetzt Gedanken über eine längere und sicherere Zwischenlagerung machen. „Es darf kein unnötiger Zeitdruck bei der Klärung der Endlagerfrage entstehen“, sagt Staudte.

Erste geologische Skizzen in Vorbereitung

Am kommenden Montag will die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) erste geologische Skizzen für ein mögliches Endlager vorstellen, das nach den derzeitigen, sehr ehrgeizigen Plänen 2051 in Betrieb genommen werden soll. Unter den möglichen Endlagerregionen werden zahlreiche Salzstöcke im Norden und Nordosten Deutschlands sein, Gebiete mit hohem Tonvorkommen sowie Granitformationen, die vor allem im Südosten Deutschlands anzutreffen sind. Staudte kritisierte, dass sich die Endlagerforschung in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten vor allem auf Salz als mögliches Endlagergestein fokussiert habe, während die Skandinavier oder die Schweiz sich auf Granit konzentriert hätten.

Staudte kritisiert zu wenig Öffentlichkeitsbeteiligung

Die Grünen-Fraktionschefin bemängelte auch, dass das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) für die Öffentlichkeitsbeteiligung der neuen Endlagersuche zuständig ist und nicht etwa ein nichtstaatliches Begleitgremium. Es müssten eine unabhängigere Beteiligung ermöglicht und dafür Gesetze geändert werden. Die BASE unter Leitung des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Strahlenschutz, Wolfram König, ist Aufsichtsorgan der gesamten Endlagersuche, die von der in Peine ansässigen BGE betrieben wird. Für die Erörterung der ersten Endlagerskizze ist erst einmal ein gutes Dreivierteljahr anberaumt. Staudte meinte, aufgrund der Corona-Pandemie sei eine längere Zeitspanne ratsam.

Von Michael B. Berger