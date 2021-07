Göttingen

Der Göttinger Landtagsabgeordnete Stefan Wenzel (Grüne) hat von der Polizei eine rasche Aufklärung über einen Einsatz in der Göttinger Innenstadt am Sonntagmorgen verlangt. Ein Video zeigt, wie ein 28-jähriger Mann mit mehreren Faustschlägen bedacht und sein Kopf auf das Pflaster gedrückt wird – mit dem Knie eines Polizisten im Nacken.

Hierzu sagte Wenzel der HAZ: „Der Fall bedarf einer sehr guten Prüfung. Bekannt sind bisher nur Bilder über die Festnahme, nicht bekannt ist, was dieser Situation vorausging. Bei jedem Einsatz muss die Verhältnismäßigkeit der Mittel berücksichtigt werden. In diesem Fall ist dringend Aufklärung nötig – auch im Interesse der Polizei“, meinte der Grünen-Politiker.

Polizei: Video zeigt nicht komplettes Geschehen

Das Video zeigt laut Polizei nicht das komplette Geschehen. Eine Bodycam-Aufnahme dokumentiere eine vorausgegangene Attacke. Ermittelt wird nun gegen den mutmaßlichen Angreifer und den Kommissar. Das Video zeigt insgesamt vier Beamte, die den Mann auf den Boden drücken, um ihn an Beinen und Händen zu fixieren. Dabei drückt einer der Beamten dem Mann mit dem Knie den Kopf auf das Straßenpflaster. Blutspuren sind auf dem Boden zu sehen. Die veröffentlichte Aufnahme gebe aber lediglich einen Ausschnitt des kompletten Geschehensablaufes wieder, teilte die Polizei mit. Eine erste Sichtung der Bodycam-Aufnahme eines Beamten habe indes ergeben, dass dem Handeln des Polizisten ein körperlicher Angriff des 28-Jährigen vorausging. Dem Polizeibericht zufolge dokumentiert das Video, wie der Mann, unmittelbar nachdem er den Beamten umklammert hatte und gemeinsam mit ihm auf den Boden gestürzt war, auf den Polizeikommissar einschlug.

Das interne Untersuchungsverfahren werde aus Neutralitätsgründen für die weiteren Ermittlungen nach Hildesheim abgegeben, teilte die Göttinger Polizei am Montag mit.

Bodycams werden ausgewertet

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Ulrich Watermann, warnte vor „Vorverurteilungen“ in die eine oder andere Richtung. Watermann sagte, die Festnahme und die Gründe würden untersucht. Nach Angaben der Göttinger Polizei habe der junge Mann die Auseinandersetzung geradezu gesucht. „Jetzt werden die Bodycams ausgewertet. Ich bin zuversichtlich, dass wir Aufklärung erfahren“, erklärte Watermann gegenüber der HAZ.

Polizei: Mann ist durch aggressives Verhalten aufgefallen

Laut Polizei war der 28 Jahre alte Mann schon vor dem Vorfall in der Göttinger Innenstadt durch aggressives Reden aufgefallen. Vorbeifahrende Streifenwagen habe er mit Gesten provoziert. In der Nähe des Göttinger Kornmarktes habe er sich dann einer Funkstreife in den Weg gestellt, das Auto am Weiterfahren gehindert und aggressiv und provozierend gegen die Beamten gestikuliert. Als diese seine Identität feststellen wollten, sei er erneut aggressiv geworden und bedrohlich auf die Beamten zugegangen. Versuche, ihn zu beruhigen, seien fehlgeschlagen. Als einer der Polizisten ihn überwältigen wollte, seien beide zu Boden gegangen, und der Mann habe sich mit Schlägen und Tritten gewehrt. Sowohl der 28-Jährige als auch der 31-jährige Beamte seien verletzt worden.

Warnung vor Vorverurteilung in beide Richtungen

Der FDP-Innenexperte Marco Genthe wies ebenfalls auf die Auswertung der Bodycams hin und warnte wie Watermann vor Vorverurteilungen in beide Richtungen. „Die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind schwerwiegend und müssen restlos aufgeklärt werden“, sagte Genthe.

Ermittlungen gegen Polizeibeamten und mutmaßlichen Angreifer

Gegen den Göttinger Polizeikommissar wird von der Staatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt ermittelt. Gegen den 28-Jährigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung. Weil er nach Polizeiangaben auch ein Messer bei sich führte, wurde zusätzlich ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Von Michael B. Berger und Christian Brahmann