Althusmann wegen Tempolimit auf der A2 unter Beschuss

„Das ist kein guter Stil“, sagt Dana Guth nach dem Treffen von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke mit Vertretern der Parteigruppierung „Flügel“ in Wedemark-Bissendorf in der Region Hannover . Auch in Niedersachsen hat offenbar jetzt der interne Kampf um die Macht innerhalb der AfD begonnen.