Für bestimmte Bauvorhaben soll nach Ansicht der Liberalen in Niedersachsen künftig eine Mitteilung an die zuständige Behörde genügen. Die FDP will wegen der Corona-Pandemie ihren Parteikonvent im Internet abhalten und einen Leitantrag zu den Themen Bauen, Planung und Mobilität in Niedersachsen beschließen.