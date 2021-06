Herr Schmidt, Bund und Länder streiten sich noch, wie der für 2026 vorgesehene Anspruch auf einen Ganztagsplatz für Grundschüler finanziert werden kann. Der Bundesrat hat das Vorhaben vergangene Woche erst einmal gestoppt. Was sagen Sie dazu?

Das ist eine Katastrophe. Ich habe dafür kein Verständnis. Seit einem Jahr wird darüber debattiert, und Corona hat die Lage noch verschärft. Wenn sich Bund und Länder nicht bald einigen, geraten noch mehr junge Menschen bildungspolitisch ins Abseits und werden von der Teilhabe an eminent wichtigen Prozessen einfach abgehängt. Und das sind nicht wenige Menschen, sondern betrifft in ganz Deutschland Millionen von Jungen und Mädchen.

„Wesentlicher Teil eines gesellschaftlichen Schutzkonzeptes“

Was heißt das konkret?

Für Tausende von Kindern ist die Ganztagsbetreuung die Rettung vor dem sozialen Abseits und eine riesige Chance, um etwa richtig Mittag zu essen. Und wer mittags nichts isst, der kann schlecht lernen. Da geht es doch schon los. Viele kommen nach Hause, während beide Eltern berufstätig sind. Manche kommen nach Hause in - ich sage es einmal - sehr ungute, sehr schwierige Familienverhältnisse. Diese Kinder sind wesentlich besser in einem öffentlichen und offenen Raum aufgehoben, wo sie Freundschaften pflegen und auch spielend lernen können. Die Ganztagsbetreuung ist im Grundschulbereich aus Sicht des Kinderschutzbundes ein wesentlicher Teil eines gesellschaftlichen Schutzkonzeptes.

Machen andere Länder das besser?

Keine Frage, schauen Sie sich nur das schwedische oder französische Modell an, wo Grundschulkinder den ganzen Tag über betreut werden. Aber wir in Deutschland hängen immer noch hinterher – an einem uralten Familienbild und überholten Familienstrukturen, die die Realität längst widerlegt hat.

„Die Schule ist auch ein Schutzraum“, sagt der Kinderschutzbund. Denn nicht wenige Kinder wurden während der Corona-Zeit Opfer häuslicher Gewalt. Quelle: Steffen Schellhorn/epd (Symbolbild)

Inwiefern hat Corona die Lage der von Ihnen angesprochenen Jugendlichen zementiert?

Wir haben erlebt, dass nach der Lockdown-Zeit Kinder einfach verschwunden sind. Dass man sie gar nicht mehr erreichen konnte. Viele Schulen, die auf Distanzlernen setzen mussten, weil sie geschlossen waren, haben mit dem Homeschooling einen Großteil der Schülerinnen und Schüler gar nicht mehr erreicht. Da fehlte es an allem, an Geräten, an Zuwendung, an freundlichen Hinweisen.

Wie hoch schätzen Sie den Anteil dieser abgekoppelten Kinder ein?

Ich denke auf ein Fünftel. Das sind bestimmt 20 Prozent, die abgekoppelt sind, von der Teilhabe weit entfernt. Das kann eine Gesellschaft sich doch nicht leisten!

Nun schieben sich die Länder und der Bund gegenseitig die Verantwortung zu. So sagen die Länder, wir würden das ja gerne einführen, aber der Bund muss noch finanziell nachschießen.

Zur Person Johannes Schmidt ist seit 30 Jahren Landesvorsitzender des Kinderschutzbundes. Der 1948 in Freiburg an der Elbe geborene Diplom-Sozialpädagoge ist zudem als systemischer Familienberater aktiv und in seiner Wahlheimat Hemmoor auch in einem Bürgerforum kommunalpolitisch tätig. Er ist Vorsitzender der niedersächsischen Kinder- und Jugendkommission, die die Landesregierung berät.

Ich sage das mal sportlich: So ein Pingpong-Spiel auf dem Rücken der Kinder ist doch unwürdig und verantwortungslos. Das ist das alte, sattsam bekannte Spiel. Wenn der Bund eine Ganztagsbetreuung will, dann muss er auch die Mittel bereitstellen, damit dieses Angebot erfüllt wird. Wir können uns überhaupt nicht mehr leisten, über eine solche unselige Verteilungsdiskussion das Ganztagsangebot infrage zu stellen. Wir müssen doch mal an die Zukunft denken und überholte Bildungsabgrenzungen zwischen Bund und Ländern endlich überwinden.

Von Michael B. Berger