Der frühere Landtagspräsident Jürgen Gansäuer hat ein deutliches Plädoyer für die geplante öffentlich geförderte Sanierung der Marienburg geschrieben. Schon aus kulturellen Gründen könne Niedersachsen eine Förderung der mindestens 27 Millionen Euro teuren Sanierung des früheren Sitzes der Welfen nicht ablehnen, schreibt Gansäuer in einem Kurzgutachten, um das der niedersächsische Grünen-Haushaltspolitiker Stefan Wenzel den früheren Landtagspräsidenten gebeten hatte. Gansäuer, der sich auch als Regionalhistoriker profiliert, sollte auch der Frage nachgehen, wie sich der Adel in der NS-Zeit und der Zeit vor Hitler verhalten hat. An Prinzen hätten die Nazis „keinen Mangel“ gehabt, resümiert Gansäuer – und empfiehlt dennoch die Unterstützung der großen Sanierung.

Von Kontakten zu NS-Größen profitiert

Für manche historische Tat hätten die Welfen allerdings keine Belohnung verdient, meint Wenzels Gutachter. Er führt antidemokratische Aktionen des Welfenhauses bereits vor der Weimarer Zeit an, etwa die Annullierung des Staatsgrundgesetzes durch König Ernst-August im Jahre 1837, gegen die sieben Göttinger Professoren protestierten – die legendären Göttinger Sieben. In der NS-Zeit habe das Welfenhaus „unbestreitbar“ von den Kontakten zu NS-Größen profitiert, schreibt Gansäuer.

Doch begrüßenswert sei, dass sich der junge Erbprinz Ernst August „mit großer Offenheit“ um die Klärung dieser Beziehungen bemühe und das entsprechendes Archiv des Hauses Wissenschaftlern der Universität Hannover zugänglich gemacht habe. „Im Kern geht es bei der Frage der Mitfinanzierung der Schlossrenovierung jedoch nicht um die Unterstützung einer Dynastie, sondern um das Verhältnis des Landes zu seinen kulturellen Wurzeln.“ Und da kommt man in Niedersachsen nach Gansäuers Worten an den Welfen gar nicht vorbei – er führt zahlreiche große Kirchen und Schlösser an, die die Welfen errichten ließen. Schließlich sei dieses Land 800 Jahre lang von den Welfen geprägt worden.

Schwierig sei eine Urteilsfindung allerdings, „weil sich die bei den Versteigerungen erzielten Millionenbeträge, die ausdrücklich auch für die Restauration der Marienburg vorgesehen waren, auf eine bis heute nicht transparent dargelegte Weise in Luft aufgelöst haben“, kritisiert der Landtagspräsident. 2005 hatte eine Versteigerung von Kunstobjekten aus dem Welfenschloss bei Sothebys in London dem Vater des heutigen Erbprinzen Ernst August 44 Millionen Euro gebracht. Doch den Versicherungen des derzeitigen Erbprinzen, dass er für die aufwendige Sanierung nicht alleine aufkommen könne, sollte man glauben, findet Gansäuer.

Sanierung kostet 27 Millionen

Im niedersächsischen Wissenschaftsministerium werden derzeit die Planungsleistungen für die Architektenarbeiten ausgeschrieben, berichtet Ministeriumssprecherin Heinke Traeger. Eigentlich hätte dies schon Anfang des Jahres geschehen sollen, sei aber coronabedingt verschoben worden. 13,5 Millionen Euro hat der Bund bereits für die Sanierung der Burg versprochen – die Hälfte der Summe, die notwendig ist, um das Schloss dauerhaft zu sanieren. Der Berg, auf dem sie steht, droht abzurutschen. Das Land will erst Geld zuschießen, wenn das Zuwendungsverfahren des Bundes läuft. „Das Land hat aber Verpflichtungsermächtigungen ausgestellt, die in diesem Jahr mit 100.000 Euro beginnen“, sagt der Grünen-Haushaltspolitiker Wenzel.

Die Welfen Die Welfen sind ein seit dem 8. Jahrhundert existierendes Hochadelsgeschlecht, das vor allem im Hochmittelalter eine erste Blüte erlebte. Sie stellten viele Herzöge von Bayern und Sachsen, etwa Heinrich den Löwen (1130 bis 1195). Sein Sohn Otto IV. war sogar kurze Zeit deutscher König und Kaiser. Im 18. und frühen 19. Jahrhunderten waren die Herrscher in Hannover in Personalunion in fünf Generationen Herrscher von Großbritannien und Irland. 1837 endete diese Personalunion nach 123 Jahren. Das Königreich Hannover endete 1866, nachdem sich Georg V. im Preußisch-Österreichischen Krieg auf die Seite Wiens gestellt hatte – und verlor. Er ging ins Exil nach Österreich, Hannover wurde preußische Provinz.

