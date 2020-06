GEW fordert mehr Geld vom Land: Corona zeige die Krise des Schulsystems

Hannover

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) beklagt die chronische Unterfinanzierung der Schulen in Niedersachsen. Gerade in der aktuellen Corona-Krise zeigten sich die schlechte Ausstattung der Schulen und der Mangel an Lehrkräften noch einmal ganz deutlich, sagt die Lehrergewerkschaft. Laut GEW fehlen alleine in Niedersachsen jährlich 2,7 Milliarden Euro im Bildungssystem, um die Schulen auf das Niveau zu heben, dass Bund und Länder 2008 vereinbart hatten.

Kleine Räume, keine Lüftung

„Es ist unfassbar, wie schlecht die Schulen bundesweit, aber auch in Niedersachsen ausgestattet sind“, sagte GEW-Landeschefin Laura Pooth der HAZ. Die Räume seien viel zu klein, es fehlten teilweise die Möglichkeiten zum Lüften. Mängel an Fenstern, die nicht aufgehen, oder Heizungen, die man bei hohen Außentemperaturen nicht ausdrehen kann, seien nie ernst genommen worden. „Das fällt uns jetzt auf die Füße, wenn es darum geht, wie ein normaler Alltag in den Schulen anlaufen kann.“

Anzeige

Pooth erinnerte an den Dresdner Gipfel 2008, bei dem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder darauf geeinigt hätten, ab 2015 zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildung und Forschung auszugeben. „Dieses Ziel ist nicht erreicht, sondern man entfernt sich sogar immer weiter davon.“ 2017 habe der Wert bundesweit bei 9,1 Prozent gelegen. Das klinge zwar gut, seien aber 30 Milliarden Euro weniger als vorgesehen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

6 Prozent ohne Abschluss

GEW-Chefin Laura Pooth hält die Einschätzung für falsch, dass alle Kinder mit dem Tablet lernen können. Quelle: Armin Weigel/dpa

Die Folgen laut Pooth: Rund 6 Prozent eines Jahrgangs in Niedersachsen haben nach Berechnungen der GEW keinen Schulabschluss, 16 Prozent der jungen Erwachsenen seien dauerhaft ohne Berufsausbildung. „Weil die einfach verloren gehen in ihrer Schullaufbahn.“ Kinder aus sozial schwächeren Familien würden durch das Schulsystem ein Stück weit aussortiert und hätten schlechtere Chancen. „Das ärgert mich richtig.“ Die Folgekosten seien gravierend.

Die GEW-Landeschefin verwies auf eine Umfrage ihrer Gewerkschaft unter rund 4000 Lehrern und Schulleitern in Niedersachsen, die zeige, wie die Corona-Pandemie diese Probleme noch verschärfe. Danach klappe das Homeschooling nur bei 6 Prozent der Kinder aus sozial schwierigeren Verhältnissen. Bei den Kindern aus guten sozialen Verhältnissen liege die Quote bei 79 Prozent. Es sei eine falsche Einschätzung, dass alle Kinder mit dem Tablet lernen könnten. Soziale Interaktion und Rückkopplung seien wichtig.

Waschbecken und Seife fehlen

31 Prozent der Teilnehmenden verneinten die Frage, ob es an ihrer Schule ausreichend Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher gibt – 58 Prozent dagegen bejahten dies. Nur die Hälfte der Befragten geht davon aus, dass der Mindestabstand im Unterricht eingehalten werden kann.

Mit Blick auf das kommende Schuljahr forderte die GEW von der Landesregierung größere Investitionen. Die fehlenden Lehrkräfte, die Dauerüberlastung, die Unterbezahlung von Grund-, Real- und Hauptschullehrern, die miese Ausstattung der Schulen: All das habe bisher bei Corona-Hilfspakten und Nachtragshaushalten keine Berücksichtigung gefunden, kritisierte Pooth. „Auch die Wirtschaft kann nicht wieder anfahren, wenn die Schulen ihren Betrieb nicht aufnehmen.“

Von Marco Seng