Am 1. März dürfen die Friseure wieder öffnen. Weitere Lockerungen des Corona-Lockdowns sind nach den neuen Bund-Länder-Gesprächen in der kommenden Woche möglich. Diese Corona-Regelungen gelten derzeit noch in Niedersachsen:

Was muss man beim Friseur beachten?

Ab 1. März sind Friseurbesuche wieder möglich. Allerdings sind die Bedingungen dafür mit der gültigen Corona-Verordnung des Landes vom 13. Februar noch einmal verschärft worden. Künftig müssen Kunden eine medizinische Maske tragen; das sind sogenannte OP-Masken oder Masken nach FFP2-Standard. Eine Maskenpflicht beim Friseurbesuch galt bereits bis Ende des vergangen Jahres, als die Friseure zum zweiten Mal während der Corona-Pandemie dichtmachen mussten. Zudem mussten die Salons bereits einen Nachweis über Kundenlisten führen, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen können, und die Plätze regelmäßig desinfizieren.

Friseurbesuche sind ab dem 1. März wieder möglich – allerdings unter strengeren Auflagen. Quelle: Christian Charisius/dpa

Welche Läden dürfen öffnen?

Zusätzlich zu den Geschäften, die während der Pandemie nie schließen mussten, wie Supermärkte und Drogerien, dürfen seit Mitte Februar Blumenläden und Gartencenter wieder öffnen. Diese Lockerung hatte die Landesregierung damit begründet, dass Pflanzen „nur begrenzt haltbar“ seien. Andernfalls müssten etliche Pflanzen weggeworfen werden. Für Baumärkte gilt die Lockerung nur bedingt. Sie dürfen zwar Pflanzen verkaufen, müssen den Rest des Marktes aber weiterhin geschlossen halten.

Blumenläden und Gartencenter dürfen wieder öffnen. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Was wurde noch gelockert?

Öffnen dürfen auch Auto- und Fahrradhändler wieder – allerdings nur für Probefahrten, an denen auch immer nur ein Haushalt teilnehmen darf. Die Verkaufsstellen müssen geschlossen bleiben. Diese Lockerung geht laut Landesregierung auf entsprechende Gerichtsentscheide zurück. Andere Geschäfte dürfen dagegen nicht öffnen – auch nicht nach Terminabsprachen mit Kunden. Das Bestellen und Abholen von Waren ist aber prinzipiell möglich.

Wo gilt die Maskenpflicht?

Mit der jüngsten Verordnung hat das Land die Regelungen zur Maskenpflicht präzisiert. Dabei geht es um Vorschriften, wann und wo eine medizinische Maske, also eine OP-Maske oder eine Maske nach FFP2-Standard getragen werden muss: beim Einkaufen (dabei gilt die Maskenpflicht auch auf den Sammelparkplätzen vor Supermärkten oder Einkaufszentren), in Bussen, Bahnen und Zügen, an Haltestellen, für Besucher und Dienstleister in Alten- und Pflegeheimen, im gesamten Bereich Gesundheit und Pflege (beispielsweise bei der Physiotherapie), bei Friseuren, bei Gottesdiensten sowie bei Treffen und Sitzungen von Vereinen, Parteien und Ehrenamtlichen.

Was gilt für Familien?

Familien mit kleinen Kindern haben seit Mitte Februar etwas mehr Spielraum bei privaten Treffen. Die Kontaktregel in der Verordnung, nach der sich ein Haushalt mit nur einer weiteren Person treffen darf, gilt grundsätzlich weiter. Allerdings wurde die Altersgrenze bei der Ausnahme für Kinder angehoben. Vorher wurden nur Kleinkinder bis drei Jahre nicht mitgezählt, jetzt gilt das für zum Haushalt gehörende Kinder bis sechs Jahre.

Arbeitgeber müssen Präsenzarbeit begründen, ansonsten gilt ein „Anspruch auf Homeoffice“ für Arbeitnehmer. Quelle: Fabian Strauch/dpa

Was ist mit Homeoffice?

Es gibt eine bundeseinheitliche Lösung, die bis Mitte März gültig bleibt – unabhängig von der Inzidenz. Arbeitgeber müssen demnach Präsenzarbeit begründen, ansonsten gilt ein „Anspruch auf Homeoffice“ für Arbeitnehmer. Wer im Büro arbeiten muss, soll Abstand halten oder medizinische Masken vom Arbeitgeber bekommen müssen.

Was ist mit Fahrgemeinschaften?

Für berufliche Fahrgemeinschaften hatte das Land die allgemein geltende Kontaktbeschränkung von einem Haushalt plus einer Person aufgehoben. Es dürfen also auch Personen aus drei oder vier unterschiedlichen Haushalten in einem Auto ins Büro oder wieder nach Hause fahren. Dabei müssen aber alle Insassen die ganze Zeit über eine medizinische Maske tragen, wenn sie den erforderlichen Mindestabstand nicht einhalten.

Was gilt für Restaurants?

Sie sind weiterhin geschlossen, Abhol- und Lieferdienste aber ausgenommen – entscheidend ist, dass die Gerichte und Getränke in einem Mindestabstand von 50 Metern zur Verkaufsstelle verzehrt werden, am besten jedoch zu Hause. Auch Kneipen, Bars, Clubs und Diskotheken sind geschlossen.

Was darf die Kultur?

Sie muss sich weiterhin auf Internetangebote beschränken, sofern es den Einrichtungen überhaupt möglich ist. Theater, Opernhäuser, Museen, Kinos und ähnliche Kultureinrichtungen bleiben für das Publikum geschlossen; gleiches gilt für Freizeitangebote wie Zoos, Tierparks, Indoor-Spielplätze oder Kletterhallen.

Wie ist das mit dem Sport?

Spitzensport ist weiter möglich, Amateur- und Freizeitsport in der Regel nicht. Ausnahmen unter Berücksichtigung der Corona-Regeln gelten, wenn Sport allein, mit einer weiteren Person oder mit Personen des eigenen Hausstands betrieben wird – also beim Tennis, beim Golf, beim Radfahren und beim Joggen. Schwimmbäder dürfen weiterhin nicht öffnen.

Das Kultusministerium ist wegen der stagnierenden Infektionszahlen von den ursprünglichen Plänen abgerückt, ab Anfang März wieder mehr Schüler an die Schulen zu holen. Quelle: dpa

Wie geht es an Schulen und in Kitas weiter?

Grund- und Förderschulen sowie Abschlussklassen bleiben weiter im Wechselmodell, für alle anderen Schüler gilt Distanzunterricht. Das Kultusministerium ist wegen der stagnierenden Infektionszahlen von den ursprünglichen Plänen abgerückt, ab Anfang März wieder mehr Schüler an die Schulen zu holen. Die Kitas sind derzeit geschlossen, allerdings ist eine Notbetreuung möglich. Hier können bis zu 50 Prozent der Kinder betreut werden.

Bis wann gilt die Verordnung?

Das Corona-Regelwerk ist bis zum 7. März befristet. Die Landesregierung hofft bis dahin auf weiter sinkende Infektionszahlen. Am Freitag lag der Sieben-Tage-Wert für Niedersachsen bei 69,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Weitere Lockerungen könnten nach dem Stufenplan des Landes bei einer Inzidenz von unter 50 möglich sein.

Von Marco Seng