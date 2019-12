Festnahme in Ankara - Rechtsanwalt in Haft: Türken in Niedersachsen fürchten um ihre Sicherheit

Die Festnahme eines Anwalts der Deutschen Botschaft in der Türkei zieht Kreise nach Niedersachsen. Bei dem Juristen wurden Datensätze beschlagnahmt, die die Sicherheit türkischer Asylbewerber gefährden könnten. Der hannoversche Anwalt Dundar Kelloglu fürchtet eine neue Verhaftungswelle.