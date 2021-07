FDP warnt vor neuem Lockdown: Inzidenzwert soll weg

Hannover

Die FDP im Landtag warnt angesichts schnell steigender Infektionszahlen vor einem neuen Corona-Lockdown in Niedersachsen. Die Liberalen forderten die Landesregierung auf, möglichst schnell auch Krankenhausbelegung und Impfquote in die Bewertung der Corona-Lage einzubeziehen. Der Inzidenzwert alleine dürfe kein Maßstab mehr sein.

FDP fürchtet Wechselunterricht im Herbst

„Wir sind auf dem Weg zu einem Lockdown und zu Wechselunterricht an den Schulen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Mittwoch in Hannover. Die Landesregierung müsse dringend die Corona-Verordnung überarbeiten. Unter anderem die Region Hannover steht mit einer Inzidenz von 27,3 am Mittwoch unmittelbar vor neuen Einschränkungen, die ab einem Wert von 35 greifen.

Die FDP hat eine eigene Formel vorgelegt, um das Infektionsgeschehen darzustellen. Sie solle „einfach und nachvollziehbar“ die Lage in Niedersachsen widerspiegeln. Beim so genannten C-Wert soll die Inzidenz mit der Auslastung der Intensivstationen multipliziert und durch die Wirkung der Impfungen geteilt werden. „Die Inzidenz sagt über die Situation in den Krankenhäusern sehr wenig aus“, sagte die FDP-Abgeordnete Susanne Schütz.

Birkner: „Das macht mich wütend“

Birkner kritisierte, dass die rot-schwarze Koalition die Corona-Verordnung des Landes bis zum 3. September nicht ändern will. Steigende Inzidenzen führten also zwangsläufig wieder zu Freiheitsbeschränkungen und Betriebsverboten. „Die Landesregierung hat sich bedauerlicherweise in den Sommerurlaub verabschiedet.“ Dabei habe sich die Situation durch die steigende Impfquote gegenüber dem Frühjahr stark verändert. „Das macht mich wütend“, sagte Birkner.

Von Marco Seng