Hannover

Ist das milliardenschwere Corona-Sondervermögen in Niedersachsen verfassungswidrig? Das wird nach einem Gerichtsurteil in Hessen auch hierzulande erneut diskutiert. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) kündigte eine interne Analyse der niedersächsischen Regelung an. Die FDP im Landtag forderte die Landesregierung auf, ihr Sondervermögen vom Staatsgerichtshof in Bückeburg überprüfen zu lassen.

Der hessische Staatsgerichtshof in Wiesbaden hatte das Corona-Sondervermögen des Landes Hessen am Mittwoch als verfassungswidrig eingestuft, weil das Geld außerhalb des Kernhaushalts geparkt und für Maßnahmen ohne Corona-Bezug verwendet wird. Das Land hat nach der Entscheidung von Hessens obersten Richtern nun eine Übergangsfrist bis Ende März 2022, um eine Neuregelung für die Finanzierung der Corona-Hilfen sicherzustellen. Schon ausbezahlte oder verplante Finanzhilfen müssen allerdings nicht zurückbezahlt oder einbehalten werden.

FDP sieht ihre Kritik bestätigt

„Das Urteil bestätigt im Großen und Ganzen unsere Kritik am Corona-Sondervermögen in Niedersachsen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner der HAZ. „Auch bei uns hat die Landesregierung eine Rekordsumme an Schulden aufgenommen und verwendet das Geld unter anderem für Gebäudesanierungen und die Anschaffung von Elektroautos.“ Auch Steuerzahlerbund und Landesrechnungshof hätten das kritisiert, ohne dass sich die Landesregierung daran störe.

Lesen Sie auch Haushalt: Niedersachsen investiert trotz zunehmender Verschuldung

Eine unmittelbare Anwendbarkeit des Urteils auf das niedersächsische Sondervermögensgesetz ergebe sich nicht, sagte der Sprecher des Finanzministeriums, Karsten Pilz, der HAZ. „Es ist aber genau zu prüfen, ob sich aus der Urteilsbegründung allgemeine Schlussfolgerungen auf die niedersächsische Situation ableiten lassen.“ Die mehr als 100 Seiten starke Urteilsbegründung des Staatsgerichtshofs werde derzeit analysiert. „Dies wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, sagte Pilz.

Finanzministerium kündigt Analyse an

Das Finanzministerium verwies darauf, dass Verfassungsrecht und Sondervermögensgesetze in Hessen und Niedersachsen nicht identisch seien. So enthalte die niedersächsische Verfassung eine Regelung über Sondervermögen und deren haushaltsrechtliche Behandlung, die hessische Verfassung nicht.

Birkner forderte die Landesregierung auf, sich an die geltenden Gesetze zu halten. Die Schuldenbremse verbiete eine Neuverschuldung, die nicht zur Bewältigung der Krise genutzt werde. Die FDP würde zur juristischen Überprüfung gerne den Staatsgerichtshof anrufen, hat dafür aber nicht genügend Unterstützer im Landtag. „Ich denke aber, dass die Landesregierung kein Interesse daran haben kann, dass ihr schon wieder Verfassungsbruch vorgehalten wird. Sie sollte selbst nach Bückeburg gehen“, forderte Birkner.

Hilfspaket umfasst zehn Milliarden Euro

Die kreditfinanzierten Corona-Sondervermögen sind milliardenschwere Hilfspakete, mit denen die Bundesländer die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bekämpfen wollen. Niedersachsen hat dafür rund 10 Milliarden Euro eingeplant, mit denen etwa Kommunen unterstützt werden sollen, denen wegen der Wirtschaftskrise Steuereinnahmen weggebrochen sind. Geld aus dem Sondervermögen fließt so zum Beispiel auch in das niedersächsische Radwegenetz.

Von Marco Seng