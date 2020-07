Hannover

Mit dem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Anschlag in Einbeck (Landkreis Northeim) im Juni wird sich wohl auch der Bundestag beschäftigten. Der Göttinger FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle hat im Innenausschuss des Parlaments Aufklärung über mögliche Pannen bei den Ermittlungen gefordert. Bei dem Anschlag ist vermutlich ein illegaler und gefährlicher Böller verwendet worden, den das Landeskriminalamt ( LKA) zuvor bei einer Razzia sichergestellt und wieder zurückgegeben hatte. Das hatte zuerst der „Spiegel“ berichtet. Das LKA bestätigte die Darstellung teilweise.

„Bekannter Rechtsextremist“

„Es muss aufgeklärt werden, wie das Verfahren in solchen Fällen ist und wie die Behörden zusammenarbeiten“, sagte Kuhle der HAZ. Es sei schwierig zu erklären, warum ein solcher Böller von der Polizei an einen bekannten Rechtsextremisten zurückgegeben worden sei. Er habe Zweifel, ob die Abstimmung zwischen den Sicherheitsbehörden in Bund und Land korrekt gelaufen sei.

Am 10. Juni war ein Sprengsatz im Briefkasten einer Frau gezündet worden, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzt. Ein 26 Jahre alter polizeibekannter Rechtsextremist und ein 23-Jähriger kamen danach in Untersuchungshaft. Laut „Spiegel“ war die Staatsschutzabteilung des LKA bereits Anfang April bei einer Durchsuchung zweier Wohnungen von Rechtsextremen in Einbeck auf Feuerwerkskörper mit der Aufschrift „ab 18 Jahren frei verkäuflich“ gestoßen. Die Beamten gaben sie später zurück. Beim Anschlag wurden nach dem Bericht dieselben oder baugleiche Böller verwendet.

Durchsuchung im April

Eine LKA-Sprecherin sagte, dass es Anfang April 2020 im identischen Personenkreis Durchsuchungen gegeben habe. Dabei seien verschiedene Gegenstände sichergestellt worden. Danach sei ein Böller wieder herausgegeben worden. Ob im Zusammenhang mit dem Sprengstoffanschlag vom 10. Juni 2020 in Einbeck ein artgleicher Gegenstand verwendet worden sei, werde gegenwärtig geprüft. Weitere Angaben würden wegen laufender Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Celle nicht gemacht.

Von Marco Seng und Peer Körner