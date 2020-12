Doris Schröder-Köpf nach Herz-OP: „Kann von einer großen Last befreit Weihnachten feiern"

Hannover

Autofahren darf sie noch nicht. Aber kleinere Hausarbeiten machen. Die hannoversche Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf freut sich, „von einer großen Last befreit Weihnachten feiern zu können“. Denn es ist nur wenige Wochen her, dass sie sich in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) einer dringenden Herzoperation unterziehen musste. Die Sozialdemokratin hat jetzt eine „neue Freundin“, wie sie sagt: Ihre neue Herzklappe aus Carbon, die sie nicht selten abends arbeiten hört. „Ich habe beschlossen, sie meine Freundin zu nennen – das ist der Sound of Life.“

Großes Lob für die MHH

Schröder-Köpf hat ihren Humor wiedergefunden. Sie habe alles in allem „großes Glück im Unglück“ gehabt. Nach einer schmerzhaften Gürtelrose, die während eines Borkum-Aufenthaltes diagnostiziert wurde, hat die 57-Jährige sich auf Anraten einer Ärztin gründlich durchchecken lassen. Gott sei Dank. Denn ein Kardiologe stellte eine schwere Aortenklappenstenose fest, die in ihrem Fall eine aufwendige, mehrstündige Operation nötig machte – unter Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine.

Eigentlich habe sie diese Operation im nächsten Jahr durchführen lassen wollen. Doch der Herzchirurg Professor Axel Haverich von der MHH riet Ende November zu einem raschen Eingriff. Und dann ging alles sehr schnell. Seit gut einer Woche ist Schröder-Köpf wieder aus dem Krankenhaus heraus. Und schwärmt von der Kunst der Ärzte. „Man kann nur dankbar sein, wenn man eine so großartige medizinische Versorgung vor Ort hat.“

Sie hatte die MHH schon vor dem Eingriff als ungeheuer wertvolle Einrichtung kennengelernt, als ihr Sohn Gregor operiert werden musste. Damals wie jetzt bei der Herz-OP habe ihr Lebensgefährte Boris Pistorius, der niedersächsische Innenminister, rührend zur Seite gestanden, berichtet die Landtagsabgeordnete. „Für den Arzt ist so eine Operation eine Routineangelegenheit, aber für die meisten Patienten ist so ein Eingriff am offenen Herzen schon eine mulmige Sache“, sagt Schröder-Köpf. Deswegen hatte sie vor der OP sogar ihr Testament gemacht.

Auch sie will, dass Farah Demir bleiben kann

Noch vor dem Eingriff hat sie auf den Besuch von Plenarsitzungen im Landtag verzichten müssen – wegen der Corona-Gefahr. Allerdings hat sie an einigen Ausschuss- und Fraktionssitzungen digital teilgenommen – per Zuschaltung. Wann sie die Arbeit im Landtag wieder wie früher aufnehmen kann, hänge auch von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Anteil nimmt die Migrationsbeauftragte des Landes wie auch ihr mehrköpfiges Team aber an vielem – etwa an den Bemühungen, der von Ausweisung bedrohten MHH-Schwester Farah Demir zu einem dauerhaften Aufenthalt zu verhelfen. „Bei Fällen wie diesen, von denen ich einige auf dem Tisch hatte, müsste man im Prinzip mal einen Cut im Bundesrecht machen. Aber dafür bräuchte man andere Mehrheiten in Berlin, um diesen gordischen Knoten im Gesetz zu zerschlagen“, sagt Schröder-Köpf.

Doch nun freuen sie und ihre Kinder sich auf Weihnachten. Und sie selbst ist immer noch berührt, wie viel gute Wünsche und Aufmunterungen sie nach dem Eingriff erhalten hat, in Briefen oder in den sozialen Medien. „Ich habe unheimlich viel Post bekommen – das war wie Weihnachten.“

Von Michael B. Berger