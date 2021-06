Hannover

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern breitet sich die besonders ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus in Niedersachsen offenbar noch nicht so stark aus. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sind nur 6,9 Prozent der aktuell gemeldeten 350 Neuinfektionen der gefährlichen Mutation zuzuordnen.

Behrens rechnet mit Anstieg

Das Robert-Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass Delta bundesweit bereits rund 35 Prozent der Neuinfektionen ausmacht und im Juli die beherrschende Variante in Deutschland sein wird. Bisher ließen sich die hohen Daten des RKI in Niedersachsen noch nicht ablesen, sagte Behrens. „Aber das wird sich sicher so entwickeln.“ Zuletzt hatten sich die Infektionen mit der Delta-Variante in Niedersachsen binnen Wochenfrist fast verdoppelt.

Zahlen in Region Hannover niedrig

In der Region Hannover gibt es indes keine neuen Erkenntnisse über die Verbreitung von Delta. Vor einer Woche hatte das Gesundheitsamt 21 Fälle verzeichnet – und damit vergleichsweise noch niedrige Zahlen.

Von Marco Seng