Land will Schlachthöfe und Unterkünfte strenger kontrollieren

Niedersachsen will im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Kontrollen von Schlachthöfen und Unterkünften für Mitarbeiter verschärfen. Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) kündigte am Mittwoch in einer Fragestunde im Landtag an, dass alle 23.700 Beschäftigten in der Branche nach und nach auf das Virus getestet werden sollen. Das Land hat zudem das Durchwechseln des Personals in Betrieben mit mehreren Standorten untersagt. Für die Sammelunterkünfte müssen Hygienepläne erstellt, die Arbeiter sollen in Einzelzimmern untergebracht werden.

Land will alle Beschäftigten testen

„Die Landesregierung misst der Umsetzung von Hygienestandards in fleischverarbeitenden Betrieben in der Covid-19-Krise große Bedeutung bei“, sagte Reimann. Alle Beschäftigten in den Sammelunterkünften müssten auf die Hygieneregeln hingewiesen werden, die Hygienepläne seien einzuhalten. Das Konzept des Landes sehe zudem vor, alle Werkvertragsarbeiter der 183 Betriebe im Land nach und nach zu testen. Laut Reimann sollen in einem ersten Schritt alle Beschäftigten identifiziert werden, die Kontakte zu den Betrieben mit größeren Ausbrüchen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatten.

„Die Landesregierung misst der Umsetzung von Hygienestandards in fleischverarbeitenden Betrieben in der Covid-19-Krise große Bedeutung bei“: Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD). Quelle: Peter Steffen/dpa

„Das Sozialministerium hat die Kommunen per Erlass aufgefordert, die Unterbringung zu prüfen“, sagte Reimann. Die Gewerbeaufsicht habe bereits im April 15 Betriebe kontrolliert, jeweils einen Betrieb in Hannover und einen in Oldenburg aufgrund von Beschwerden auch vor Ort. Ergebnisse lägen noch nicht vor.

Kommunen sollen Unterkünfte prüfen

Laut Reimann sind an den Kontrollen neben Gesundheitsämtern und Gewerbeaufsicht auch Bauaufsicht, Zoll und Ordnungsbehörden beteiligt. Die Region Hannover überprüfe derzeit, ob eine Unterbringung der Arbeiter in Einzelzimmern möglich sei. Bei Kontrollen des Ordnungsamtes Laatzen in Unterkünften habe es keine Beanstandungen gegeben. Kontrollen werde es auch den Kreisen Celle, Cloppenburg und Diepholz geben. Im Kreis Cuxhaven werde eine Task Force gegründet, „um sämtliche Unterkünfte zu identifizieren und zu kontrollieren“. Der Kreis Grafschaft Bentheim habe zahlreiche Betriebe angeschrieben und Stichproben vorgesehen.

Die Grünen-Fraktion hatte die dringliche Anfrage zur Situation in den Schlachthöfen und Unterkünften eingebracht. Grünen-Fraktionsvize Miriam Staudte hatte gefragt, ob Schlachthöfe in Niedersachsen „rechtsfreie Räume“ seien. Das wies Reimann zurück. Nach Angaben der Ministerin gibt es bisher nur zwei Corona-Infektionen in einem Betrieb in Kreis Emsland. Zunächst war von drei Infizierten dort die Rede gewesen.

