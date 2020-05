In anderen Bundesländern wächst die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter in Schlachtbetrieben. Auch in Niedersachsen sind viele solcher Unternehmen angesiedelt – die Landesregierung zeigt sich alarmiert. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) kündigte gegenüber der HAZ ein Konzept zur „risikoorientierten Testung“ in Fleischfabriken an.