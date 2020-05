Wie in anderen Bundesländern sind ab Mittwoch in Niedersachsen sogenannte Besuch-Tandems in Seniorenheimen möglich. Dabei darf ein Heimbewohner von einer festen Person regelmäßig besucht werden. Diese Lockerung berge ein gewisses Risiko, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Die Zahl der Neuinfektion mit Covid-19 bleibt weiter niedrig.