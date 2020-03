Kontaktverbot: Niedersachsen plant weitere Einschränkungen

Hannover

Niedersachsen setzt die neuen Einschränkungen für Bürger im Kampf gegen das Coronavirus um. Die rot-schwarze Landesregierung hat den Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern am Sonntag zugestimmt. „„Es ist uns heute gelungen, uns auf bundesweit einheitliche Kontaktverbote zu einigen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) nach der Telefonkonferenz zwischen den Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Nachmittag. „In Niedersachsen und überall in Deutschland gilt, dass jede und jeder Einzelne die direkten persönlichen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Haushaltes auf ein absolutes Minimum begrenzen muss.“ Nur so könnten die unkontrollierte Verbreitung des Virus und die Nachteile von Ausgangssperren vermieden werden.

Weil : Die Lage ist sehr ernst

Nach dem Beschluss sind die Menschen in Deutschland angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. In der Öffentlichkeit soll zu allen anderen Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Weiter möglich bleiben unter anderem der Weg zur Arbeit, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen und Prüfungen sowie individueller Sport und Spaziergänge.

Weil betonte, dass nicht das Verlassen der Wohnungen die Gefahr sei, wohl aber der direkte persönliche Kontakt zu Menschen, mit denen man nicht zusammenlebe. „Es ist wichtig und auch medizinisch geboten, dass wir uns an der frischen Luft bewegen. Riskant aber ist jeder unmittelbare Kontakt mit anderen Menschen.“ Er sei sich bewusst, dass diese weiteren Verschärfungen die Freiheit der Menschen in Niedersachsen stark einschränkten, erklärte der Ministerpräsident. „Sie sind aber notwendig, die Lage ist sehr ernst. Wir müssen miteinander alles dafür tun, dass möglichst wenige Menschen infolge des Coronavirus sterben.“

Vier Corona-Tote in Niedersachsen

In Niedersachsen hatte es am Wochenende die ersten vier Corona-Todesopfer gegeben, zwei davon in der Region Hannover. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren bis zum Sonntagnachmittag 1586 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen bestätigt worden.

Im Vorfeld der Telefonkonferenz gab es in der Landesregierung Unstimmigkeiten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. CDU-Landeschef Bernd Althusmann hatte sich noch am Sonnabend per Twitter für härtere Maßnahmen ausgesprochen. „Eine weitergehende Ausgangsbeschränkung angelehnt an Bayern erscheint mir notwendig! Alle Bundesländer sollten dies mit dem Bund möglichst gemeinsam und mit Augenmaß umsetzen!“, schrieb Althusmann in dem sozialen Netzwerk. Seine Auffassung habe er zuvor auch Ministerpräsident Weil mitgeteilt.

CDU unzufrieden mit Krisenmanagement

Althusmann betonte zwar, dass es keinen Dissens oder Streit in der Landesregierung bei diesem Thema gebe. Doch in der CDU ist man offenbar mit dem Krisenmanagement von Weil und seinen zuständigen SPD-Ministern Carola Reimann (Gesundheit) und Grant Hendrik Tonne (Kultus) unzufrieden. Die Staatskanzlei hat dem Vernehmen nach wiederum kein Verständnis für die Kritik von Althusmann. Eine Sprecherin hatte am Sonnabend auf Nachfrage eine Kursänderung im Kampf gegen das Virus abgelehnt.

Von Marco Seng und Heiko Randermann