Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat Forderungen eine Absage erteilt, angesichts noch immer hoher Corona-Infektionsherde die Schulen generell in einen Wechselbetrieb zu schicken. Dabei würde jeweils nur die Hälfte der Schülerinnen direkt unterrichtet. „Diesen Forderungen kann ich persönlich nichts abgewinnen“, sagte Weil am Montag in einer Regierungserklärung vor dem niedersächsischen Landtag. Erhoben hatte die Forderung Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU), der in seiner Stadt alle Schulen bis zum 18. Dezember in den Wechselbetrieb geschickt hat. Auch Lehrer und Schüler hatten einen schnelleren Wechsel in das sogenannte Szenario B mit Unterricht teils in den Schulen und teils zu Hause gefordert, um das Risiko einer Corona-Ansteckung zu reduzieren.

Weil : Niedersachsen steht gut da in der Pandemie

Weil sagte, im Moment befänden sich 86,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht. Dies zeige, dass der Weg Niedersachsens richtig sei. Niedersachsen sei auch das einzige Bundesland, das ab einem Inzidenzwert von 100 Infektionen pro 100.000 Einwohner und einem Infektionsfall weiterführende Schulen in den Wechselbetrieb schicke und ab einem Wert von 200 alle Schulen. Salzgitters OB hat bei einem Inzidenzwert von 171,4 den Wechselbetrieb aller Schulen in seiner Stadt bis zum 18.Dezember verlängert. Klingebiel forderte, landesweit so zu verfahren.

Weil betonte, dass Niedersachsen bei der Pandemiebekämpfung im bundesdeutschen Ländervergleich gut dastehe und eines der Länder mit den wenigsten Infektionen sei. Allerdings seien die Werte immer noch zu hoch. Deshalb brauche man weitere Beschränkungen bei privaten Kontakten. Der Ministerpräsident sagte, im kommenden Jahr werde die Lage gewiss besser, auch durch Impfungen und mehr Schnelltests für besonders geforderte Einrichtungen wie etwa Alten- und Pflegeheime.

