Niedersachsens Landesregierung hält trotz der rückläufigen Infektionszahlen an den bestehenden Corona-Einschränkungen offenbar weitestgehend fest. Das geht aus dem Entwurf zur neuen Verordnung hervor, die am 6. Juli in Kraft treten soll. Für Clubs und Großveranstaltungen gibt es keine Perspektiven.