Die dringende Empfehlung, eine Maske im Unterricht zu tragen sowie Einschränkungen bei Zusammenkünften und in der Gastronomie – das sind die neuen Corona-Regeln in Niedersachsen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Öfter die Maske auf und Sperrstunde: Das gilt jetzt in Niedersachsen

