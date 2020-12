Hannover

Die rot-schwarze Landesregierung plant im Gegensatz zu den bisherigen Ankündigungen möglicherweise doch Verschärfungen der geltenden Corona-Regelungen. Nach Informationen der HAZ sollen die persönlichen Kontakte mit Ausnahme der Weihnachtstage möglicherweise bis zum 10. Januar auf fünf Personen aus zwei Haushalten reduziert bleiben. Bisher gilt diese Regelung nur bis zum Ende der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung am 20. Dezember.

Ausnahme an Weihnachten

Für die Weihnachtsfeiertage soll es vorerst bei 10 Personen bleiben. Kinder unter 14 Jahren werden dabei jeweils nicht mitgerechnet. Mit der Verschärfung sollen offenbar vor allem größere Treffen und Feiern an Silvester verhindert werden. Bisher hatte das Land die 10er-Regelung auch für den Jahreswechsel vorgesehen.

Im Gespräch ist den Informationen zufolge offenbar zudem, dass Schüler bereits ab Anfang der kommenden Woche ins Homeschooling wechseln könnten. Weitere Details dazu waren zunächst nicht bekannt. Aus Regierungskreisen hieß es, an den „Schulen werde etwas passieren“. Der Einzelhandel soll über Neujahr – abhängig vom Infektionsgeschehen – weiter eingeschränkt werden. Falls die Infektionszahlen nicht sinken, soll diese Regelung bis zum 10. Januar gelten.

Kein „harter Lockdown“

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte am Dienstag betont, dass die Landesregierung erst in der kommenden Woche über die Regelungen an Weihnachten und Silvester entscheiden werde. „Wir machen das nicht holterdiepolter.“ Weil hatte auch einen „harten Lockdown“ vorerst ausgeschlossen. Niedersachsen sei bei den Infektionszahlen wesentlich besser dran als andere Bundesländer wie Sachsen oder Bayern.

Von Marco Seng