Hannover

Die Corona-Pandemie verschärft offensichtlich die sozialen Probleme in Deutschland. Einkommensunterschiede und Armutsrisiko nehmen zu. Das betrifft inzwischen auch Niedersachsen. So ist etwa in Hannover im Jahr 2020 erstmals seit 2016 wieder die Zahl der Menschen gestiegen, die staatliche Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen. Landespolitiker und Sozialverbände warnen vor gravierenden Folgen für die Gesellschaft.

Das Armutsrisiko in Niedersachsen ist demnach 2020 auf den bislang höchsten Stand seit Beginn der vergleichbaren statistischen Erfassung gestiegen. 17,6 Prozent aller Einwohner hatten laut Statistischem Landesamt ein Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle (60 Prozent des Durchschnittslohns). Im Jahr 2010 lag die Armutsquote nur bei 15,3 Prozent. Die Armutsquote von Kindern und Jugendlichen stieg nach einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im vergleichbaren Zeitraum von 20,5 auf 23,3 Prozent.

Armutsquote in Hannover steigt

In der Stadt Hannover ist die Armutsquote im Jahr 2020 infolge der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit 2016 wieder gestiegen. Rund 83.000 Menschen (plus 3300) bekamen Geld vom Staat, um ihre notwendigsten Ausgaben bestreiten zu können. Das entspricht einem Anteil von 15,3 Prozent der Bevölkerung. Der weitaus größte Teil – nämlich 80 Prozent – bezieht Hartz IV. Das geht aus dem diesjährigen Armutsbericht der Stadt hervor, der am Montag vorgestellt wurde.

„Die Folgen der Corona-Pandemie haben die Situation sozial benachteiligter und insbesondere obdachloser Menschen deutlich verschärft“, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Uwe Schwarz der HAZ. Beratungsangebote und Unterkünfte können unter den aktuellen Bedingungen nicht in ausreichendem Maß aufrechterhalten werden. Laut Schwarz will sich die SPD für eine stärkere Unterstützung der Kommunen bei der Grundversorgung von Menschen ohne Unterkunft einsetzen.

Prekäre Jobs fallen weg

Das Armutsrisiko habe in den letzten Jahren zugenommen. Dabei liege „Niedersachsen über dem Durchschnitt“, sagte der Grünen-Politiker Volker Bajus der HAZ. „Für ein reiches Land wie unserem ist das beschämend. Die wachsenden Einkommensunterschiede gefährden den sozialen Zusammenhalt.“ Corona habe die Armut noch mal verschärft, weil gerade viele prekäre Jobs weggefallen seien, sagte Bajus. „Auch Alleinerziehende und kinderreiche Familien stehen unter Druck.“

Die niedersächsische Landesarmutskonferenz (LAK) sieht in der durch die Corona-Pandemie weiter befeuerten Spaltung zwischen Arm und Reich „sozialen Sprengstoff“. Für die Bundesregierung müsse der soziale Ausgleich eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre sein, forderte Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze. Die LAK fordert unter anderem die Erhöhung der Regelsätze für Hartz-IV und Grundsicherung auf 600 Euro und eine Corona-Einmalzahlung von 1000 Euro für Arme.

Obdachlose und Kinder stark betroffen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen betonte, dass die Armut durch prekäre Beschäftigung und Tarifflucht bereits vor dem Krisenjahr 2020 auf einem sehr hohen Niveau gewesen sei. Durch Corona habe sich die Lage weiter zugespitzt. „Zu Anfang der Pandemie hieß es häufig: Vor dem Virus sind alle gleich. Doch das ist nicht der Fall“, sagte der DGB-Sozialexperte Lars Niggemeyer der HAZ. Besonders schwer betroffen seien Obdachlose, aber auch sozial benachteiligte Kindern und Familien.

Das Sozialministerium erklärte, dass der Einfluss der Corona-Pandemie auf Einkommensverhältnisse gegenwärtig nur begrenzt messbar sei. Dennoch sei klar, dass die Auswirkungen der Krise armutsgefährdete Menschen besonders getroffen hätten, sagte Sprecherin Anne Hage. „Es ist zu befürchten, dass sich ihre Situation weiter verschärfen wird.“ Hage betonte, dass Bund, Länder und Kommunen erhebliche Mittel bereitstellen würden, „um die Folgen der Pandemie abzumildern“.

Von Marco Seng und Jutta Rinas