Hannover

Die FDP im Landtag hat die Corona-Schutzmaßnahmen für die niedersächsischen Schulen scharf kritisiert und Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) zu einem Kurswechsel aufgefordert. Die Liberalen halten unter anderem mehr Entscheidungsbefugnisse für die Schulleiter für notwendig. Ferner fordern sie Schutzmasken für alle Lehrkräfte, Luftfilteranlagen in den Klassenräumen, den Einsatz von Schnelltests an den Schulen und mehr Busse für die Schülerbeförderung. Nur so ließen sich weitere Schließungen vermeiden.

FDP : Tonne lässt Schulen im Stich

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner warf Tonne „verantwortungsloses Handeln“ und einen „absoluten Realitätsverlust“ vor. „In den Schulen zeigt sich sehr klar und sehr deutlich, dass sich die Landesregierung nicht hinreichend auf die zweite Welle vorbereitet hat“, sagte Birkner am Freitag. „Kultusminister Tonne lässt die Schulen völlig im Stich“, erklärte FDP-Fraktionsvize Björn Försterling. Dessen Ideen zum Schutz der Schüler erschöpften sich in Unterrichtsszenarien, Maskenpflicht und Fenster öffnen. Das grenze an Arbeitsverweigerung.

FFP2-Masken für alle Lehrer?

Das Konzept der FDP sieht auch neue Lernräume vor. So sei zu überlegen, aktuell geschlossene Restaurants für den Unterricht zu nutzen, sagte Försterling. Aus Sicht der Liberalen ist es zudem notwendig, dass die Lehrkräfte mit FFP2-Masken ausgestattet werden. Wenn Bremen solche Masken für 140.000 Senioren beschaffen könne, müsse das in Niedersachsen für 90.000 Lehrkräfte erst recht möglich sein.

GEW will Unterricht in Festsälen

Auch die Lehrergewerkschaft GEW warf Tonne am Freitag „eklatante Versäumnisse“ vor. Schuld für die Missstände sei die rigide Sparpolitik der vergangenen Jahre, erklärte GEW-Landeschefin Laura Pooth. Die GEW fordert Luftreinigungsgeräte in Klassenräumen, FFP2-Masken für die Schulbeschäftigten und Spuckschutzwände. „Auch kreative Lösungen wie die umgehende Anmietung größerer Räume, beispielsweise in Kultureinrichtungen oder Festsälen, sind jetzt angezeigt“, erklärte Pooth.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng