Hannover

Die Landesregierung will in der vierten Welle der Corona-Krise ein erneutes generelles Besuchsverbot in Krankenhäusern in Niedersachsen verhindern. Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, kündigte dafür Gespräche mit der niedersächsischen Krankenhausgesellschaft an. Erste Kliniken lassen angesichts der hohe Infektionszahlen bereits keine Besuche mehr zu.

Klinikbesuche kaum noch möglich

So gilt für die Kliniken der Region Hannover seit dem 1. Dezember ein generelles Besuchsverbot. Im Annastift, Henriettenstift und Friederikenstift dürfen dann bis auf wenige Ausnahmen keine Besucher mehr zu den Patienten. Ausnahmen gibt es zum Beispiel rund um die Geburt. Auch beim Klinikum Region Hannover und in der MHH gibt es starke Einschränkungen.

Krankenhäuser hätten zwar das Hausrecht, sie müssten aber den Aspekt der Verhältnismäßigkeit beachten, sagte Schröder. Mit der Einführung von 2-G-plus könne man das Ziel, Infektionen in den Kliniken zu vermeiden, genauso gut erreichen. „Darüber werden wir mit der Krankenhausgesellschaft noch einmal das Gespräch suchen.“ Vor allem für Besuche und Begleitung von Kindern und Behinderten gebe es klare Ausnahmeregeln. Schröder kündigte an, dass das Land mit den Kommunen die Einrichtung von Testzentren vor den Krankenhäusern erörtern werde.

Kein generelles Verbot in Heimen

Für Alten- und Pflegeheime ist laut Schröder in der Corona-Verordnung des Landes explizit geregelt, dass die Besuche nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden dürfen. Ein generelles Besuchsverbot könne nur ein Gesundheitsamt verhängen, nicht aber der Betreiber.

Von Marco Seng