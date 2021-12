Hannover

Niedersachsen will möglichst noch in diesem Jahr mit der Impfung von Kindern gegen das Coronavirus beginnen. Die Landesregierung rechnet damit, dass etwa ein Drittel der Eltern von Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Impfung wünschen. Das wären bis zu 200.000 Kinder. Dabei sollen auch mobile Teams zum Einsatz kommen. Der Bund will den geeigneten Impfstoff ab Mitte Dezember liefern.

Mobile Impfteams werden geschult

„Wir bereiten uns massiv auf das Kinderimpfen vor“, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Das Land sei darüber im Gespräch mit Kinder- und Jugendärzten. Zudem hätten bereits 17 von 31 Kinderkliniken oder Krankenhäusern mit großen Kinderstationen erklärt, dass sie sich beteiligen würden. „Daneben werden eine Reihe von Landkreisen, Städten und auch die Region Hannover zusätzlich noch gezielt mobile Impfteams fürs Kinderimpfen aufbauen.“

Laut Schröder gibt es mehr als 500.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Niedersachsen. „Wir gehen davon aus, dass rund ein Drittel der Eltern sagen wird: Ich möchte mein Kind impfen lassen, wenn die Empfehlung der Ständigen Impfkommission da ist.“ Der Bund habe für Niedersachsen 240.000 Impfdosen zugesagt, die ab Mitte Dezember über den Großhandel geliefert werden sollen. „Wir gehen davon aus, dass wir den Bedarf decken können.“ Bis zu den ersten Impfungen werde es dann aber noch einige Tage dauern.

Abgeschwächter Impfstoff

Schröder betonte, dass für die Kinderimpfung ein spezieller, abgeschwächter Impfstoff des Herstellers Biontech verwendet werden soll. Das Land werde keine Impfungen von Kindern mit dem nur für Jugendliche und Erwachsene zugelassenen Impfstoff von Biontech unterstützen.

Von Marco Seng