Hannover

In Niedersachsen wird ein Teil der 50 Corona-Impfzentren voraussichtlich am 30. September geschlossen. In allen Landkreisen sollen aber zumindest mobile Impfteams erhalten bleiben. Das kündigte die Landesregierung am Freitag an. Andere Bundesländer wie Hessen wollen die Impfzentren im Herbst sogar komplett schließen.

Land setzt auf mobile Teams

„Es wird nicht alle Impfzentren in der jetzigen Form so weiter geben“, sagte Regierungssprecherin Anke Pöksen. Es werde aber auch weiterhin bedarfsorientiert eine staatliche Versorgung mit Impfstoffen geben. In der nächsten Phase sei es noch wichtiger als bislang, „in die Stadtteile und die Einrichtungen hineinzugehen und es möglichst unkompliziert für die Menschen zu machen, sich impfen zu lassen“.

Laut Gesundheitsministerium brauchen einige Landkreise die Impfzentren wegen des Impffortschritts bald nicht mehr. „Es zeichnet sich in bestimmten Regionen ab, dass niemand mehr auf der Warteliste nachdrängt“, sagte Ministeriumssprecher Oliver Grimm. Zurzeit stehen demnach noch 260.000 Menschen auf den Wartelisten der Impfzentren.

Bund soll weiter Impfstoff liefern

Niedersachsen will sich laut Pörksen dafür einsetzen, dass der Bund im Herbst auch weiterhin Impfstoffe an die Länder liefert, um verbliebene Impfzentren und mobile Teams zu versorgen. Die Impfzentren sollten bundesweit nur bis zum 30. September vorgehalten werden. Bund und Länder haben sich bisher noch nicht über eine mögliche Fortsetzung einigen können.

Von Marco Seng