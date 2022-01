Mit rund 133.000 registrierten Neuinfektionen an einem Tag erreicht die Corona-Welle in Deutschland einen neuen Spitzenwert – doch Bund und Land Niedersachsen erwarten weiter steigende Zahlen. Unterdessen werden die PCR-Tests knapp.

Eine Corona-Warn-App zeigt auf einem Handy ein erhöhtes Risiko an, mit einer an Corona infizierten Person Kontakt gehabt zu haben. Die Infektionszahlen in Deutschland explodieren. Quelle: Bernd Weißbrod/dpa