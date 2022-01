Hannover

Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs in Niedersachsen, für die demnächst eine Impfpflicht gilt, sollen sich ab Ende Februar auch mit dem sogenannten Totimpfstoff des Herstellers Novavax gegen das Coronavirus immunisieren lassen können. Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens am Freitag an. Die SPD-Politikerin will damit nach eigenen Angaben auch Menschen von einer Impfung überzeugen, die den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna skeptisch gegenüberstehen.

Das Ministerium rechnet demnach für Niedersachsen mit rund 180.000 Dosen des Proteinimpfstoffs Nuvaxovid, der voraussichtlich Ende Februar in Deutschland ausgeliefert wird. „Den Impfstoff werden die kommunalen Impfteams dann zunächst prioritär für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegebereichen vorhalten“, sagte Behrens. Die Mehrzahl der von der Impfpflicht betroffenen rund 240.000 Niedersachsen sei aber bereits geimpft.

Beschäftigte müssen Impfung nachweisen

Die so genannte einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt ab 15. März bundesweit. Betroffen sind unter anderem Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen. Die Beschäftigten müssen ihrem Arbeitgeber ab diesem Zeitpunkt nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Mit dem vom Bundestag im Dezember beschlossenen Gesetz sollen Patienten und Pflegebedürftige besser vor einer Corona-Infektion geschützt werden.

„Hochbetagte und Pflegebedürftige sowie Menschen mit akuten oder chronischen Grundkrankheiten haben ein deutlich erhöhtes Risiko für schwere, im schlimmsten Fall tödliche Covid-19-Krankheitsverläufe“, sagte Behrens. Sie bitte deshalb alle Unschlüssigen, sich jetzt impfen zu lassen. „Wer im Gesundheits- und Pflegebereich arbeitet, trägt eine besonders hohe Verantwortung.“

Für Mitarbeiter welcher Einrichtungen gilt die Impfpflicht? Am 15. März tritt eine so genannte einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft. Sie gilt für folgende Bereiche: Krankenhäuser,

Einrichtungen für ambulantes Operieren,

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,

Dialyseeinrichtungen,

Tageskliniken,

Entbindungseinrichtungen,

Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen,

Arztpraxen, Zahnarztpraxen,

Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,

Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden,

Rettungsdienste,

sozialpädiatrische Zentren nach § 119 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen nach § 119c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und Dienste der beruflichen Rehabilitation,

Begutachtungs- und Prüfdienste, die auf Grund der Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder des Elften Buches Sozialgesetzbuch tätig werden,

Personen, die in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder in vergleichbaren Einrichtungen tätig sind,

Personen, die in ambulanten Pflegediensten und weiteren Unternehmen, die den in §20a IfSG (Infektionsschutzgesetz) Nummer 2 genannten Einrichtungen vergleichbare Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten, tätig sind.

Bis zu 2500 Euro Bußgeld

Nach Angaben des Ministeriums sind alle Personen impfverpflichtet, die über einen längeren Zeitraum in der entsprechenden Einrichtung tätig sind. Das bedeute, dass neben den Beschäftigten auch Ehrenamtliche, rechtliche Betreuer, externe Dienstleistende sowie Mitarbeiter in Verwaltung, Technik oder IT betroffen seien, sofern keine räumliche Abgrenzung möglich sei. Für private Pflegekräfte, etwa aus Osteuropa, gilt diese Vorschrift nicht.

Wer der Impfpflicht nicht nachkommt, riskiert demnach Bußgelder bis zu 2500 Euro, behördliche Tätigkeitsverbote sowie weitere arbeitsrechtliche Konsequenzen. Die Kontrolle der Nachweispflicht liege bei den kommunalen Gesundheitsämtern.

Von Marco Seng