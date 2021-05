Hannover

Die Corona-Lage in Niedersachsen entspannt sich zunehmend. Fast alle Landkreise und Großstädte lagen am Donnerstag wieder unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Angesichts der schnell sinkenden Infektionszahlen will die Landesregierung die Corona-Beschränkungen stark lockern. Damit wäre auch in der Region Hannover voraussichtlich ab kommendem Montag wieder Präsenzunterricht an allen Schulen möglich. Die Testpflicht im Einzelhandel kann entfallen.

Erleichterungen für Gastronomie, Sport und Kultur geplant

Die neue Corona-Verordnung soll am 31. Mai in Kraft treten und bis zum 28. Juni gelten. Nach einem der HAZ vorliegenden Entwurf sind vor allem Erleichterungen für Gastronomie, Sport und Kultur geplant. So darf die Innengastronomie mit beschränkter Kapazität wieder öffnen, in der Außengastronomie entfällt die Testpflicht. Mannschaftssport soll wieder möglich sein, Kinos und Theater können öffnen. Messen und Jahrmärkte sind unter Hygieneauflagen zulässig. Es dürfen sich wieder bis zu 10 Personen aus maximal drei Haushalten treffen.

Von den 45 Landkreisen und Großstädten in Niedersachsen liegen nur der Kreis Holzminden und die Stadt Emden noch über der 50er-Marke. Zahlreiche Regionen haben sogar schon die Inzidenz von 35 unterschritten, bei der die meisten Corona-Beschränkungen entfallen. Nach der Verordnung muss die Inzidenz an 5 Werktagen hintereinander unter dem jeweiligen Schwellenwert liegen, um die nächste Stufe zu erreichen.

Schulen gehen am Montag zurück in den Regelbetrieb

Kultusminister Grant Hendrik Tonne kündigte an, dass am Montag „praktisch sämtliche Schulen“ in Niedersachsen in den Regelbetrieb zurückkehren können. „Im Grundsatz kann überall Präsenzunterricht mit allen Schülerinnen und Schülern stattfinden“, sagte der SPD-Politiker.

Auch die Region Hannover blickt zuversichtlich in die kommende Woche. „Wir haben eine erfreuliche Entwicklung in der Region, das ist der Inzidenzwert“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) in einer Videobotschaft auf Youtube. Am Donnerstag lag der Wert knapp über 35 und damit den dritten Werktag in Folge unter 50. Bleibt die Entwicklung so, erreicht die Region am Sonnabend den in der Landesverordnung festgeschriebenen Zeitraum für weitere Lockerungen.

Die FDP im Landtag fordert angesichts der sinkenden Infektionszahlen ein schnelles Ende der Corona-Beschränkungen. „Je geringer das Infektionsgeschehen ist, desto weniger Maßnahmen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes sind notwendig“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Der Einzelhandel verlangt, dass spätesten Anfang Juli alle Öffnungsbeschränkungen aufgehoben werden.

Unterdessen will der Bund den Ländern knapp 6,4 Millionen Impfdosen für die Impfung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen. Sie sollen ab dem 7. Juni geimpft werden können. Das ist ein Ergebnis des Impfgipfels am Donnerstag. An diesem Freitag will die europäische Arzneimittelbehörde EMA über eine Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren beraten.

Erweiterung der Impfkampagne: 800 Dosen pro Betriebsarzt

Ein weiterer Beschluss: Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen und Angehörige bestimmter Berufsgruppen sollen auch nach dem Ende der Impf-Priorisierung am 7. Juni vorrangig geimpft werden. Zudem sollen die Betriebsärzte ab dem 7. Juni in die Impfkampagne eingebunden werden. Nach Angaben der Landesregierung soll zunächst jeder Betriebsarzt in Niedersachsen rund 800 Impfdosen pro Woche bekommen.

Von Marco Seng