Niedersachsen hält an den Urlaubsbeschränkungen für Gäste aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh fest, der vom Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies stark betroffen ist. Touristen aus der Region dürfen nur dann in Niedersachsen Urlaub machen, wenn sie nachweisen können, dass sie nicht infiziert sind. Für die Bewohner des benachbarten Kreises Warendorf werden die Reisebeschränkungen dagegen aufgehoben. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung hervor, die Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag vorgestellt hat und die ab Montag gilt.

In Niedersachsen werden dann Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen möglich sein. Zuletzt galt eine Obergrenze von 250 Personen. Auch für Sport in der Freizeit lockert das Land die Vorgaben.

Mannschaftssport wieder möglich

Beim Sport sind „feste Kleingruppen von nicht mehr als 30 Personen“ laut Verordnung erlaubt. Sie müssen allerdings Name, Anschrift und Telefonnummer angeben, damit im Falle eines Infektionsausbruchs „eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann“, heißt es in der Verordnung. „Wir arbeiten daran, diese Verordnung noch einmal zu vereinfachen und zu verschlanken“, sagte Pörksen. Die am Freitag vorgestellte Verordnung sei nur eine Zwischenfassung, die auf die alte Verordnung aufbaue.

Der Mund- und Nasenschutz soll bei Veranstaltungen in Kinos und Theatern nur beim Betreten der Säle Pflicht bleiben. Sobald Kino- oder Theaterbesucher ihre Sitze einnehmen, sollen sie den Mundschutz abnehmen dürfen – auch ein Tribut an Kinobesitzer, die wesentlich auch vom Verkauf von Popcorn lebten, erklärte ein Mitarbeiter der Staatskanzlei.

