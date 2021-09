Hannover

In Niedersachsen denkt die Landesregierung angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen darüber nach, den Zugang zu bestimmten Veranstaltungen auf Geimpfte und Genesene zu beschränken. Nach Ansicht der CDU soll vor allem für den Kulturbereich künftig die sogenannte 2G-Regelung eingeführt werden. Ein negativer Corona-Schnelltest reicht dann nicht mehr zur Teilnahme aus.

Lage für Branche bedrohlich

„Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Kultur- und im Veranstaltungsbereich jetzt auf die 2G-Regeln gehen“, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Freitag. Die Lage für viele Kultur- und Veranstaltungsbetriebe in der Corona-Krise sei bedrohlich. Mit einer 2G-Regelung könnten mehr Zuschauer möglich sein. Toepffer kündigte an, dass der Koalitionsausschuss der Landesregierung über entsprechende Änderungen der niedersächsischen Corona-Verordnung beraten will.

Ab einem „gewissen Gefährdungspotenzial“ könne 2G eine Lösung sein, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert am Freitag. Das hätten Ministerpräsident Stephan Weil und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (beide SPD) bereits deutlich gemacht. Riggert nannte mehr Corona-Patienten in Krankenhäusern und steigende Inzidenzen.

Die derzeitige Corona-Verordnung ist noch bis zum 22. September gültig. Danach ist es privaten Veranstaltern bereits freigestellt, die 2G-Regel einzuführen. Einige Diskotheken und Clubs haben den Zugang schon auf Gäste beschränkt, die geimpft oder genesen sind. Dann muss zum Beispiel keine Maske mehr getragen werden.

Auffrischungsimpfung startet

Unterdessen kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) an, dass ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen ihre Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus früher erhalten können. Wenn einzelne Impfzentren ausreichend Zeit und Impfstoff hätten, könnten bereits Termine mit den Alten- und Pflegeheimen vereinbart werden. Wie viele Kommunen davon Gebrauch machen oder es angekündigt haben, konnte das Ministerium am Freitag zunächst nicht sagen.

Die dritte Schutzimpfung in Alten- und Pflegeheimen soll von Oktober an flächendeckend möglich sein. Diese sollen von mobilen Teams durchgeführt werden, die Impfzentren in Niedersachsen schließen Ende September.

Ausbruch in Altenheimen

Die Landesregierung reagiert damit auch auf die jüngsten Corona-Ausbrüche in Altenheimen in den Landkreisen Diepholz und Lüneburg. Dabei hatten sich Dutzende Bewohner trotz vollständiger Impfung angesteckt. „Die Infektionen werden durch ungeimpfte Besucher und Beschäftigte eingetragen“, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, im Sozialausschuss des Landtags. Das sei wirklich bitter.

Bei dem Ausbruch in einer Senioreneinrichtung in Weyhe (Landkreis Diepholz) waren demnach bis Donnerstag insgesamt 66 Corona-Infektionen unter Bewohnern und Beschäftigten bestätigt worden. 52 von 86 Bewohnern seien betroffen. Die in der Einrichtung betreuten Menschen hätten überwiegend milde Symptome, erklärte der Landkreis.

Von Marco Seng