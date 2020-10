Hannover

Vor den mit Spannung erwarteten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie verstärken sich die Anzeichen für einen weiteren Lockdown des öffentlichen Lebens. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) warnte am Dienstag davor, dass Deutschland in Situationen kommen könnte, „die ausgesprochen schwierig sind“. Die Bundesregierung rechnet mit einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen – auf bis zu 20 000 schon bis zum Wochenende.

Weil : Weitere Einschränkungen zumuten

„Es gibt nichts drum herum zu reden, die Situation ist besorgniserregend“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Die bisherigen Maßnahmen hätten „keinerlei Bremsspuren“ bei den Infektionen gezeigt. „Wir müssen das Ansteckungsrisiko noch weiter absenken und deshalb den Menschen wohl weitere Einschränkungen zumuten.“

Weil forderte ein bundeseinheitliche Vorgehen, um die Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen. Sein vordringlichstes Ziel für die nächsten Wochen sei es, den Präsenzbetrieb in Krippe, Kita und Schule „so lange wie irgend vertretbar, aufrecht zu erhalten“.

Althusmann : Wirtschaft am Laufen halten

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) warb für „lokal begrenzte Einschränkungen“ für einen überschaubaren Zeitraum. „Die Wirtschaft muss aber am Laufen gehalten werden“, sagte Althusmann der HAZ. In Deutschland drohe sonst der Verlust von bis zu einer Million Jobs.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) appellierte an die Bürger, auf Halloween und andere Feierlichkeiten im privaten Bereich zu verzichten. „Wir müssen in den nächsten Tagen und Wochen alle gemeinsam dafür sorgen, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder sinkt und eine Überlastung unseres Gesundheitssystems verhindert wird“, sagte Reimann der HAZ.

Freizeitbereich und Gastronomie im Blick

Wegen der angespannten Corona-Lage beraten die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder bereits an diesem Mittwoch in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen. Wie es hieß, will das Kanzleramt für weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens werben. Im Gespräch sind offenbar vor allem der Freizeit- und Sportbereich sowie die Gastronomie. Schulen und Kitas sollen ausgenommen bleiben.

Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Dienstagmorgen 11 409 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages, in Niedersachsen gab es laut Gesundheitsministerium 616 weitere Ansteckungen. Auch die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken nimmt weiter zu. Am Dienstag wurden in Niedersachsen etwa 510 Erkrankte in Krankenhäusern behandelt, 104 davon auf Intensivstationen. Am 5. Oktober lagen nur 18 Patienten auf einer Intensivstation.

