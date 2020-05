Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) hat einen Plan für die Wiedereröffnung von Kultureinrichtungen in der Corona-Krise. Im HAZ-Interview spricht er über Existenzängste der Künstler, wie er sie ihnen nehmen will – und den unmessbaren Wert der Kultur.

Wie geht der Neustart in der Kultur, Herr Minister Thümler?

Covid-19 - Wie geht der Neustart in der Kultur, Herr Minister Thümler?