Die niedersächsische Landesregierung will einen öffentlich-privaten Fonds einrichten, um Start-ups in der Corona-Krise zu helfen. Der Wagniskapitalfonds soll mit insgesamt 100 Millionen Euro ausgestattet werden. Das Land stellt dafür 50 Millionen Euro über den zweiten Nachtragshaushalt bereit. Für die Kofinanzierung würden vor allem „innovationsstarke Unternehmen“ in Niedersachsen angesprochen, kündigte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) am Montag an.

„Ruhe vor dem Sturm“

Bei einem Besuch des Braunschweiger Start-up-Zentrums Trafo Hub diskutierte Althusmann über Herausforderungen und Möglichkeiten für junge Unternehmen in Niedersachsen. Er warnte vor möglicherweise dramatischen Auswirkungen der Corona-Krise im Herbst. „Wir sind im Moment in der Ruhe vor dem Sturm“, sagte der CDU-Politiker. Wenn der Insolvenzschutz für Unternehmen im Oktober auslaufe, könne es zu einer Phase des „richtigen Abschwungs“ kommen.

„Wir haben auch ein Problem, wenn die Überbrückungsförderung nicht greift“, sagte Althusmann. Dann drohe ein heißer Herbst in der Wirtschaft. „Das wird alle treffen.“ 66 Prozent der Start-ups seien wegen der Corona-Pandemie in ihrer Existenz betont.

„Oft fehlt es an der ausreichenden Finanzierung“

Althusmann betonte, dass die derzeit rund 350 Start-up-Firmen mit ihren kreativen und innovativen Ideen eine „große Bedeutung“ für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen hätten. „Oft fehlt es den jungen Unternehmen aber an einer ausreichenden Finanzierung.“ Der NVenture Fonds richtet sich demnach an Start-ups in der Wachstumsphase, die einen Kapitalbedarf im Millionenbereich haben.

Durch die Corona-Krise sei es noch schwerer geworden, Wagniskapital zu bekommen, sagte der Minister. „Mit dem Wachstumsfonds wollen wir die Finanzierungsmöglichkeiten von Start-ups deutlich verbessern.“ Althusmann appellierte an private Investoren, dafür ebenfalls Kapital zur Verfügung zu stellen. Der geplante Fonds ergänzt das Programm NSeed, mit dem Start-ups in der Gründungsphase bis zu 600 000 Euro erhalten können.

Von Marco Seng